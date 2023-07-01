Bayram trafiği kavimler göçü gibi!

Arefe gününden itibaren tatili değerlendirmek için yollara düşen vatandaşlar, yazlık bölgelere akın etti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaranlar, şimdi de mesaiye başlamadan önce dönüş yoluna geçti.

Yurt genelinde ana yollarda araç trafiğinin yaşandığı görüldü. İstanbullular ve Ankaralılar, öğleden sonra kente giriş yapmaya başladı.

İstanbul'da sabah saatlerinde yüzde 7-8 civarında olan trafik yoğunluğu, öğle saatlerinden itibaren yüzde 20-25 oranına çıktı. İstanbul sınırındaki Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, zaman zaman 4 kilometreye kadar çıktı.

Muğla'nın çıkışında trafik yoğunluğu var

Muğla'da da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu. Bayramda yerli turist akınına uğrayan Muğla'da, tatilciler şehri boşaltmaya başladı. Kentin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka'nın çıkışlarında trafik akış hızı oldukça yavaşlamış durumda.

İstanbul-İzmir Otoyolu

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle Bursa'ya girişteki batı gişeleri, Orhangazi, Gemlik ve Bursa geçişlerinde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.