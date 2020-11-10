Bayraktar TB2 SİHA'da dikkat çeken ayrıntı

Baykar'ın resmi Twitter sayfasından Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sebebi ile sosyal medyadan kutlama mesajı yayınladı. Yapılan paylaşımda "Can Azerbaycan; zaferin kutlu olsun! Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!" denildi.

Bayraktar S/İHA Test ve Eğitim Merkezi'ne ait paylaşılan fotoğraflarda SATCOM entegreli Bayraktar TB2 SİHA'lar dikkat çekti.

Türkiye’nin milli sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor.

YERLİ UYDU HABERLEŞME VE KAMERA SİSTEMİ

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'nin yeni yeteneği Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğrafta Bayraktar TB2 SİHA'ların gövdesinde değişiklik dikkat çekti. Bayraktar TB2 SİHA'lara milli imkanlarla geliştirilen uydu haberleşme terminali SATCOM ve Aselsan tarafından üretilen CATS kamera ​ entegre edildi.