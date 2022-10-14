Baumgartner'in uzaydan atlayışı belgesel oldu!

Avusturyalı pilot ve paraşütçü Felix Baumgartner’in bundan 10 yıl önce uzaydan atlamasının anlatıldığı "Space Jump" adlı belgesel yayına girdi. 14 Ekim 2012 tarihinde ABD’nin New Mexico eyaletindeki Roswell uzay üssünden özel kapsülle 2 saat 40 dakika yukarıya çıktıktan sonra 39 bin metreden kendini boşluğa bırakan Baumgartner’in konu alındığı belgeselde daha önce görülmemiş görüntüler, görevden elde edilen sonuçlar ve havacılık programlarıyla ilgili bilgiler yer alıyor. En yüksek kapasiteli jetlerin bile erişebileceğinden üç kat daha fazla yükseğe ulaşarak yapılan bu atlayışın anlatıldığı "Space Jump" belgeseli Redbull'dan izlenebiliyor.

"Büyük bir miras bıraktık"

Bu atlayışla ‘Maksimum Dikey Hız’, ‘En Yüksek Atlayış’ ve ‘Serbest Düşüş Dikey Mesafesi’ dünya rekorlarının sahibi olan Felix Baumgartner, ‘‘Biz bir vizyonu gerçeğe dönüştürebileceğimize inanan bir grup insandık. Ve uzun yıllar süren sıkı çalışmanın ardından başarıya ulaştık. Herkese büyük bir miras bıraktığımızı düşünüyorum. Çünkü Red Bull Stratos’u başarılı bir göreve dönüştürmek için herkes önemli bir rol oynadı. Ve 10 yıl sonra bunu bir kez daha kutlama zamanı.’’ dedi.

"Gelecek nesilleri etkiledi"

Red Bull Stratos’un büyük bir ilham kaynağı olduğunu söyleyen Teknik Proje Direktörü Art Thompson, “Bu projenin, küresel olarak havacılık ve uçuş test mühendisi olmak isteyen gelecek nesiller için etkisi çok büyüktü. Kapsül üzerinde tasarladığımız yaşam destek sisteminin teknolojisini ve verilerini yeni yaşam destek yapılandırmaları için de kullandık’’ dedi.