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Batman'da kardan 35 köy yolu ulaşıma kapandı

Batman'da etkili olan kar yağışıyla nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

 
Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Kozluk'ta 5 ve Sason'da ise 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları sonucu, Sason ilçesi Dikbayır köyünde yola devrilen elektrik direği ile Gercüş ilçesi Yemişlik köyünde yola düşen kaya parçaları; İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. Kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

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