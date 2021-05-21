Batman ve Şırnak'ta askeri tesise saldırı girişimi

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişiminde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı yazılı açıklamada, Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu bilgisini paylaştı.

Açıklamada, saldırı teşebbüsünün birlik personelinin dikkati ve aldıkları tedbirlerle herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmediği de aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, birliklerde tedbirlerin artırıldığını vurguladı.

Batman Valiliği, bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Maket uçaklar etkisiz hale getirildi.

Valilik, herhangi bir zayiat bulunmadığını da aktardı.