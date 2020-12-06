Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan cinsel istismara uğrayan kız çocuğu ile ilgili açıklama

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında Gercüş ilçesinde kız çocuğu P.Ö.'nün, aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu bazı kişiler tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başsavcılık, açıklamada P.Ö.'nün yaptığı başvurunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.A.'nın tutuklandığı belirtilerek, şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmediği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan #Gercüş açıklaması:



🔹"Mağdur çocuk 12.11.2020'de Başsavcılığımıza müracaat etmiş, şüphelilerden M.A 13.11.2020'de tutuklamıştır"

🔹"Sosyal medyadaki iddialar gerçek dışıdır. Şuana kadar kamu görevlisi herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir" pic.twitter.com/p4QDUazzQ6 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 6, 2020

Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı

"Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan mağdur çocuk P.Ö.’nün cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Mağdur çocuk, 12 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek kendisine tecavüz edildiğini ve hamile kaldığını beyan etmiştir. Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, soruşturma dosyası 17 Kasım 2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13 Ekim 2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Kasım 2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili soruşturma süreci titizlikle devam ettiği hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Batman'da bir çocuğun cinsel istismarına ilişkin adli sürece İl Müdürlüğü müdahil oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde, bir kız çocuğunun istismara maruz kalmasına ilişkin başlatılan adli sürece müdahil oldu.

Bakanlıktan, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde, bir kız çocuğunun istismara maruz kalması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından olayın vuku bulduğu tarihte yapılan adli çalışmanın akabinde çocuğumuz farklı bir ildeki Çocuk Koruma İlk Müdahale Merkezimize yerleştirilmiştir. Halen kuruluşta kalmakta olan çocuk ile ilgili bakım ve sağlık tedbiri kararı talep edilmiş ve gerekli mesleki çalışma başlatılmıştır. Gizlilik kararı çerçevesinde yürütülen adli sürece İl Müdürlüğü Hukuk Birimi tarafından müdahil olunmuştur."