Batılı tur operatörleri Türkiye'ye bağış kampanyası başlattı

Türkiye'ye turist gönderen batılı Tur operatörleri Pazarcık merkezli depremden etkilenenlere yardım amacıyla kampanya başlattı. Operatörler tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen turistleri depremle ilgili olarak bilgilendirirken yardım ve bağış yapma önerisinde de bulunuyor.

İngiliz ve Alman gazetelerinde yer alan haberlere göre depremin meydana geldiği illerin turistik merkezlerden uzak olduğu dolayısıyla Ege ve Akdeniz bölgelerine seyahatlerin yapılabildiği belirtiliyor.

Öte yandan Türkiye ile çalışan tur operatörlerinin yanısıra çeşitli kuruluşlar da deprem nedeniyle Türkiye’ye bağış kampanyaları başlattı. Avusturalya kökenli Intrepid Travel acil koduyla yaptığı çağrıyı 58.000 Pound ile başlattı.

Alman tur operatörü DER de Türkiye'ye depremde kullanılmak üzere Kızılhaç üzerinden 500 bin Avro bağış yaptı. Çevrimiçi bağış toplama platformu olan GoFundMe'nin verilerine göre depremden sonra yardım etmek için 1.500'den fazla çevrimiçi bağış toplama sayfası oluşturulduğu bildirildi.