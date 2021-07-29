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Batı ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde saatteki hızı 40-70 kilometreyi bulacağı tahmin edilen fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Fırtına uyarısı

Rüzgarın, Batı Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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