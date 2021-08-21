Batı Karadeniz'de sel felaketi: Kayıp sayısı 16

11 Ağustos'taki sel felaketinde Kastamonu'da 70, Sinop'ta 10, Bartın'da ise bir kişi yaşamını yitirdi. Felaketteki can kaybı 81'e çıktı.

AFAD, Kastamonu’da 10, Sinop’ta 6 olmak üzere toplam 16 kişi için kayıp ihbarı yapıldığını açıkladı. Kayıpların bulunması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

3 ilde 4 bin 887 bina incelendi. Sinop'ta 230, Kastamonu'da 195, Bartın'da 46 ağır hasarlı bina tespit edildi. Afet bölgesinde 24 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

3 ile 83 milyon lira ödenek gönderildi

Bölgede çalışmalar 10 binden fazla personel ve binlerce araçla yürütülüyor. Ulaşımın aksamaması için yıkılan köprülerin yerine geçici köprüler kuruldu. Kalıcı projelere en kısa sürede geçilmesi planlanıyor.

Afetzedelere yönelik yardım çalışmaları koordineli şekilde yapılıyor. Selden etkilen tüm il, ilçe ve köylere elektrik verildi.

Acil ihtiyaçlar için 3 ile toplam 83 milyon lira ödenek gönderildi. AFAD koordinasyonundaki destek kampanyasında ulaşılan miktar ise 220 milyon lirayı aştı.

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında ise yaklaşık 4 bin kişiye ulaşıldı.