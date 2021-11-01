AjansHaber.com.tr Yaşam Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

Batı Akdeniz'de bugün ve salı günü fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Batı Akdeniz’de rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan, salı öğle saatlerinde ise doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınaya karşı, başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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