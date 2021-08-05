Başsavcılık'tan "Help Turkey" paylaşımlarına soruşturma

"Help Turkey" "Türkiye'ye yardım et" başlığıyla sosyal medyada yer alan kampanyayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Savcılıktan yapılan açıklamada paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma yapıldığı belirtilerek, "Bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden, organize bir şekilde halk arasında endişe yaratmaya, devleti ve hükümeti aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır" denildi

Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılama, halk arasında endişe, korku ve panik yaratma suçlarından soruşturma açıldığı söylendi.

Savcılık, suça katıldığı anlaşılan gerçek kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için talimatların verildiğini, bu kişilerin tespiti halinde yeni soruşturmalar açılacağını da duyurdu.