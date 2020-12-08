Başpsikopos'tan Paşinyan'a tokat

Karabağ hezimetinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a ülkesindeki tepkiler çığ gibi büyüyor. Muhalefet tarafından yapılan erken seçimlere de kulak tıkayan Paşinyan, bu kez de ülkedeki din adamları tarafından dışlanmaya başladı. Sputnik Armenia'da yer alan habere göre, Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Achapakhyan, 1988 Spitak depreminin Gümrü'deki anma törenine Başbakan Paşinyan'ın gelmesinden dolayı katılmayı reddetti. Anma törenlerindeki ayinler genellikle başpsikopos tarafından yönetilir, ancak bu kez Achapakyan’ın isteği üzerine bu durum değiştirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başpsikopos Achapakyan, "Bir hafta önce bir röportajda dengesiz olduğu söylemiştim ve hala öyle düşünüyorum. Varlığı beni rahatsız ediyor. Cemaatimle de kendisinden rahatsız oluyor.” ifadelerini kullandı.

SARKİSYAN’IN İSTİFASA ÇAĞRISI

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, yaşanan Karabağ yenilgisinden dolayı Paşinyan ve kabinesinin istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

DIŞİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETTİ

Yaşanan tüm bu başarısızlıkların ardından Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan da görevinden istifa etmişti. Mnatsakanyan’ın istifa ettiğini Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada söylemişti.

MUHALEFETTEN ÜLTİMATOM

Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri her geçen gün artarak devam ediyor. Muhalefet partileri ise Paşinyan'a 8 Aralık'a kadar istifa etmesi için ültimatom vermişti.