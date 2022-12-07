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Başkentte uyuşturucu operasyonu

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 433 şüpheliden 52'si tutuklandı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin son bir haftada kent genelinde düzenlediği operasyonlarda, 59 kilo 400 gram eroin, 32 kilo 200 gram esrar, 905 gram kokain, 556 gram metamfetamin, 37 gram skunk, 20 gram bonzai, 36 bin 418 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 433 zanlıdan 52'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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