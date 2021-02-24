AjansHaber.com.tr Gündem Başkentte 22 kilo esrar ele geçirildi

Başkentte 22 kilo esrar ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 22 kilo 282 gram esrar, 3 hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

2 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, 22 kilo 282 gram esrar, 3 hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Berat Albayrak neden mi hedefte? İşte cevabı...
Berat Albayrak'a CV göndermiş
Sözde hukukçudan iğrenç paylaşım
Memur atamalarında yeni dönem başlıyor
"Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız"
20 bin öğretmen ataması yapılacak
Kapalı dükkana 1169 TL su faturası