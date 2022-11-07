Başkan Şentop’tan taziye mesajı!
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu şehit olan piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer için taziye mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki üs bölgemize teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehadete yükselen kahraman Mehmetçiklerimiz Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer'e Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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