Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi: Haftaya hayata geçiyor!

YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı başladı. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi'nin ayrıntılarını duyurdu, müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "YÖK'ün uygulamaya koyacağı bir projenin müjdesini vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat projesidir. Doktoralı insan kaynağının daha şeffaf bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda Başkan Erdoğan projeye ve gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, uzaktan eğitim ile salgın döneminde yükseköğretimin aralıksız sürdüğünü belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'da öğrenci sayısında ilk sırada olduğunu, raporlarda nitelikli eğitimde de Avrupa'ya göre daha iyi performans gösterdiğini ifade etti. Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi'nden sonra, 'Bir müjde vermek istiyorum' diyerek yeni projeyi de açıkladı.

"ÖĞRENCİ SAYIMIZ 8 MİLYON 400 BİN"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Üniversitelerimizin 2020-2021 akademik yılı açılışında müjdesini verdiğim Anadolu projesinin hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Emeği geçen yöneticilerimize, hocalarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Üniversite sayımız 76'dan 207'ye öğrenci sayımız 1 milyon 600 binden 8 milyon 400 bine ulaştı. Bu sayı ile üniversiteye erişimde ülkemiz Avrupa'da birinci sıraya çıktı. Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrenci oranımız yüzde 49'a çıktı.

"36 MİLYAR LİRA BÜTÇE"

Bütçemizden ayırdığımız yükseköğretim bütçemiz ciddi şekilde artmıştır. 2.5 milyardan, bu yıl 36 milyar liraya çıktı. Öğretim elemanı sayısı da 70 binden, 180 bin düzeyine ulaştı. Kadın akademisyenlerimizin oranı AB'deki yüzde 40 ortalamasının yaklaşık 5 puan üzerindedir. Sadece sayısal değişimler yaşanmakla kalmadı, kalite odaklı yapısal dönüşümler de gerçekleşti. Eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite düzeylerine ilişkin akreditasyon süreçlerini yürüten Yükseköğretim Kalite Kurulu kuruldu.

Yükseköğretimdeki temel amacımız kaliteli faaliyetler ve bilimsel alanların desteklenmesidir. AR-GE ve inovasyona teşvik eden bir iklimin oluşması, tematik alanlarda ihtisaslaşmanın olmasını amaçlıyoruz.

"ADIM ADIM BU ÜLKENİN ÜNİVERSİTESİ OLDUĞUNU ANLAYACAKLAR"

Yeni projeler üzerinde de çalışıyoruz. Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Hala eski Türkiye alışkanlıkları ile toplumdan ve devletten kopuk hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar. Kendi kişisel ve zümrevi çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.

"UZAKTAN EĞİTİM SAYESİNDE SALGIN DÖNEMİNDE EĞİTİM KESİNTİSİZ SÜRDÜ"

Salgın dönemindeki uzaktan eğitim sayesinde yüksek öğrenim faaliyetleri en başta planlandığı gibi kesintisiz devam etti.

"ENGEL ÜSTÜNE ENGEL ÇIKARDILAR"

Anadolu'nun her ilinde üniversite kurma kararı almamızın gerisinde, fırsat eşitliği temelinde yükseköğretim sunma gayesi var. Buna da karşı çıktılar. Maddi imkansızlıklar veya sosyal ve kültürel sebeplerden şehrinin dışına çıkamayan gençlerimizi eğitime kazandırdık. Her ile bir üniversite projemiz elbette beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. Dönemin YÖK yönetimi dahi, yeni üniversitelere rektör atamamak için engel üstüne engel çıkarmıştı. Hamdolsun artık YÖK, ülkemizin kalkınması için önemli olan öncelikli alanlara yoğunlaşan yeni bir kuruma dönüştü.

"UNESCO VERİLERİNE GÖRE ÖĞRENCİ ÇEKMEDE İLK 10'A GİRDİK"

Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci, geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor. UNESCO verilerine göre Türkiye uluslararası öğrenci çekmede dünyada ilk 10'a girme başarısını gösterdi. YÖK Anadolu projesi gibi yeni atılım ve projeleri önemli görüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı olarak gençlerimizin nitelikli eğitim alabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bundan sonrası üniversitelerimiz, hocalarımız ve öğrencilerimize kalıyor.

"DAHA NİTELİKLİ PERFORMANS GÖSTERDİĞİMİZ RAPORLARA YANSIDI"

Polonya sürecinde ülke karnelerini değerlendirmek amacıyla 2 veya 3 yıl arayla bakanlar düzeyinde toplantılar düzenleniyor. Toplam 13 başlık altında yapılan değerlendirmede Türk eğitimin tam puan aldığı başlık sayısı 4'den 10'a çıkmıştır. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin rekabet gücünü daha da arttırmak için adımlar atmayı sürdüreceğiz.

Öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alan Türkiye'nin nitelik açısından da Avrupa ülkelerinden daha iyi performans gösterdiği raporlara yansıdı.

"BİR MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"

YÖK'ün uygulamaya koyacağı bir projenin müjdesini vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat projesidir. Doktoralı insan kaynağının daha şeffaf bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu doktorasını tamamlamış tüm akademisyen adaylarımız ile, öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz bu platformda bir araya geleceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz. Dünyanın önde gelen üniversitelerin saygın hocalarının uzaktan eğitim yoluyla ülkemizde ders vermesine imkan sağlanmasıdır.