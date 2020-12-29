Başkan Erdoğan'ı mesaiye 'Leblebi' uğurladı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, eşi Emine Erdoğan'ın barınaktan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpek mesaiye uğurladı. O anlara ilişkin fotoğrafları Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı.
Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ı hayvan barınağından sahiplendiği köpekle, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden mesaiye uğurladı.
Engelli olan "Leblebi"nin keyifli hali dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile birlikte uğurladık" dedi.
Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık. @RTErdogan pic.twitter.com/x3p9thjYwp— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 29, 2020
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