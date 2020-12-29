AjansHaber.com.tr Gündem Mesaiye 'Leblebi' uğurladı!

Başkan Erdoğan'ı mesaiye 'Leblebi' uğurladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, eşi Emine Erdoğan'ın barınaktan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpek mesaiye uğurladı. O anlara ilişkin fotoğrafları Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ı hayvan barınağından sahiplendiği köpekle, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden mesaiye uğurladı.

Engelli olan "Leblebi"nin keyifli hali dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile birlikte uğurladık" dedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
"Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' dedi"
Pınar Gültekin'in ailesine ahlaksız teklif
SBK Holding'e kara para operasyonu
FETÖ abisi sapık çıktı!
Somalili Bakanın ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye
İmamoğlu'nun iddiasına CHP'li isimden yalanlama
Şehit savcı Kiraz'ın katillerini övmüştü