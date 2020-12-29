Başkan Erdoğan'ı mesaiye 'Leblebi' uğurladı!

Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ı hayvan barınağından sahiplendiği köpekle, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden mesaiye uğurladı.

Engelli olan "Leblebi"nin keyifli hali dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile birlikte uğurladık" dedi.