Başkan Erdoğan’dan yılın ilk ziyareti Kazakistan’a

Başkan Erdoğan, Türkistan şehrinde gerçekleştirilecek Türk Konseyi Gayriresmi Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Zirvede, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği arttırmak için atılacak adımlar, koronavirüsle mücadele, bölgesel meseleler ele alınacak.

Erdoğan, zirve kapsamında Konsey üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.