Başkan Erdoğan'dan yeni harekat sinyali

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gara operasyonu ve PKK terör örgütü tarafından 13 kişinin şehit edilmesi ile ilgili konuşan Erdoğan, ''Ey Batı neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz? Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken, attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bir kaç gündür yüreğimiz şehitlerimizin acısı ile buruk. Geçmişi çocuk, kadın, yaşlı her kesimden sivil katliamlarıyla dolu, son olarak da silahsız insanları infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu hadise PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyetsiz duruş sergileyen, örgütle ve uzantılarıyla işbirliği halindekilerin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. PKK'ya PKK, teröre terör diyemeyen, hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışanların foyası ortaya döküldü.

Başkan Erdoğan:



🔹"Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti."

🔹"Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz." pic.twitter.com/yW88LrED7K — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 16, 2021

İNLERİNDE BULUP GEBERTECEĞİZ

Hangi ine girerlerse girsinler, o inlerde bulup geberteceğiz. Şehitlerimiz var. Ama biz biliyoruz ki şehitlik yok oluş değildir. Şu anda bu yolda yürüyenler zaten böyle yürüdüler. Son olarak 2 yüzbaşı, 1 başçavuş. Aileleri de, hepimiz biliyoruz ki Allah yolunda, vatan yolunda şahadete yürüdüler. Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken, attığımız adımların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor.

Başkan Erdoğan:



"Bir başka ülkenin başına gelse, tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz?" pic.twitter.com/jCjAsQUx4x — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 16, 2021

EY BATI NEREDESİNİZ, NEDEN SUSTUNUZ?

Bir başka ülkenin başına gelse, tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Eyy Batı neredesiniz, neden sustunuz? Sizde böyle bir şey olduğunda yaygaranızdan geçilmiyor. 15 Temmuz oldu sesiniz çıkmadı, şimdi bu hadise sesiniz çıkmıyor. Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz, bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde oraları zindan ettik, mezar ettik. Bundan sonra aynı şekilde buralar bunlara mezar olacak. İnlerine kadar giren Mehmetçiğimiz, jandarmamız, korucularımız bundan sonra da aynı şekilde inlerine kadar girerek, buralar bunlara mezar olacak. Durmak yok yola devam.

Başkan Erdoğan:



🔹"Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek biz gidip inlerinde onların başını ezeceğiz."

🔹"Bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız." pic.twitter.com/4FQlnY22un — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 16, 2021

GARA DÜŞTÜ, İŞ BİTTİ

Yaşadığımız acılar, millet olarak bizi birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Gara hadisesi, milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımız ötesinde güvenli bir alan oluşturma düşüncemizi pekiştirdi. Gara düştü, iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz harekatları önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu yerlere doğru genişleteceğiz.Bir süredir yürüttüğümüz harekatları önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu yerlere doğru genişleteceğiz.

BAKAN AKAR VE SOYLU'DAN CHP VE İYİ PARTİ'YE ZİYARET

Bugün Milli Savunma ve İçişleri Bakanım bir heyet olarak CHP Genel Başkanı'nı ziyaret ettiler. Bu olaylarla ilgili bilgilendirme yaptılar. Ardından İYİ Parti'yi ziyaret edip onları da bilgilendirdiler. MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakımızın bir kanadı. 'Zaten Meclis'te dinleyeceğiz, size inandık, gelmenize gerek yok' dedi, şu anda yola devam ediyoruz.

Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz gidip onların başını inlerinde ezeceğiz. Güvenlik güçlerimizle onlara nefes aldırmayacağız.

MÜCADELESİZ TEK BİR GÜNÜMÜZ YOK

Bu coğrafyadaki istiklal ve istikbal davamız, Malazgirt zaferinden sonra sürmektedir. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde UNESCO 2021 Yunus Emre Yılı ve Dünya Dili Türkçe programımız var. Bu program vesilesiyle yaşadığımız toprakları fethiyle, gönül kazanmayla nasıl vatan haline getirdiğimizi bir kez daha hatırlayacağız. Mücadelesiz geçen tek bir günümüz bile yoktur.Geçtiğimiz 18 yılda Cumhuriyet tarihinin katbekat fazlası eseri kazandırdık. Her bir insanımızın refahını, güvenliğini, huzurunu güçlendirecek adımlar attık. İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı Sürmeneli hemşerilerimin eseri olarak ortada.