Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz terörle mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar. Türkiye güçlü olmak mecburiyetindedir. Bunun kaynağı da milletin birliği, beraberliği ve kardeşidir.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreninde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Terörle mücadele) Biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar.

Vazgeçmeksizin Türkiye olacağız. Tek millet diyerek 84 milyonun birliğini, beraberliğini ifade ediyoruz.

Bugün Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümü. Tüm milletimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Eğer Çanakkale'de tarihi destan yazılmamış olsaydı Allah korusun büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık.

Terörden darbeye kadar her yolu denediler ama milletimize diz çöktüremediler. İnşallah gelecekte de bu kirli emellerine ulaşamayacaklar.

İstiklal Marşımızın ruhunu içselleştirmeliyiz. Milli Andımız İstiklal Marşıdır.