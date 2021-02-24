Başkan Erdoğan'dan Tarım Kredi marketi talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zincir marketlerin yüksek fiyatlarına karşı Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin sayısının 180'den 500'e çıkarılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında zincir marketlere uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu. Son dönemde artan gıda fiyatları sonrası devreye giren Erdoğan, zincir marketlerin yüksek fiyat uygulamasına karşı Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin sayısının artırılması talimatı verdi. İlk etapta market sayısı 180'den 500'e çıkarılacak. Eğer fiyatlarda bir düzelme olmazsa sayı daha da artırılacak.

Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"Şu anda Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sayısının 180'den süratle 500'e çıkarması talimatını verdim. Çünkü zincir marketlerin özellikle yüksek fiyatlarla vatandaşımızı adeta sömürdüğü noktada bizim piyasayı balanse etmemiz gerekiyor.

"PİYASAYI BU ŞEKİLDE YAĞMALARSANIZ BİZ BU ADIMI ATARIZ, ATACAĞIZ"

Devletin görevi bu, mecburuz ve bunu da yapacağız. İlk etapta 500, daha sonra 1000, gerekirse daha da artıracağız. Sizler piyasayı bu şekilde yağmalarsanız kusura bakamayın biz bu adımı atarız, atacağız"