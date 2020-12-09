Başkan Erdoğan'dan skandal ırkçı söyleme tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris Saint-Germain karşılaşmasında İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun 4'üncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı ifadelere maruz kalmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadeleri yer aldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Başakşehir Kulübünün "No to Racism (Irkçılığa Hayır)" tweetini paylaşarak, "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paris Saint Germain maçında sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü'nün onurlu duruşunu destekliyoruz. No to Racism (Irkçılığa Hayır)" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında, Paris Saint Germain ile dün deplasmanda oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Medipol Başakşehir'e destek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

"Tebrikler Başakşehir. Irkçılığa karşı dik duruşunuz için. İnsanlık onurunu koruduğunuz için. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in, Paris Saint Germen karşılaşmasında 4. hakemin ırkçı söylemine karşı tavrını tebrik ediyor, bu ırkçı yaklaşımı lanetliyorum.

Irkçılığın ve nefretin geldiği boyutları gösteren bu olayın tüm dünyaya ders olmasını diliyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tebrikler asil duruşlu Başakşehir"

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo’nun, Paris Saint-Germain maçının dördüncü hakemi Rumen Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçılığa maruz kalması sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Sonucu ne olursa olsun bu onurlu duruşu sergilemek gerekir. Tebrikler asil duruşlu Başakşehir" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında Paris Saint Germain’e konuk olan Başakşehir’de Yardımcı Antrenör Pierre Webo, müsabakanın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun ırkçı söylemine maruz kaldı. Yaşanan bu olay sonrasında Başakşehir, takım olarak sahadan çekilirken, Türkiye’de spor ve siyasetin önde gelen isimleri kulübe desteklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü’nün onurlu duruşunu destekliyoruz. Irkçılığa hayır" dedi.

Bakanlar, Paris Saint Germain maçında sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Bakanlar, Twitter hesabından, İstanbul Başakşehir Kulübünün "No to Racism (Irkçılığa Hayır)" tweetini paylaşarak, Başakşehir'in yanında olduklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Pekcan, sahadaki dostça rekabete, insanlık suçu olan ırkçılığı karıştırmanın çok yanlış olduğunu belirterek, "Başakşehir Futbol Kulübü'nün onurlu duruşunu destekliyorum." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise "ırkçılık ve ayrımcılık virüsünü" tüm sahalardan temizlemenin bir insanlık görevi olduğunu kaydederek, "İnsanlık onuruna yakışır bir tavır sergileyen temsilcimiz Başakşehir'in arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.