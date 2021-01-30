Başkan Erdoğan'dan önemli atamalar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararlarına göre 2015'te Dışişleri Bakanı olarak görev alan Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanarak 'büyükelçi' unvanı ile Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Maden Tetkik ve Arama (MTA) ve Devlet Malzeme Ofisi'ne (DMO) ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YENİ BAŞDANIŞMAN

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararlarına göre Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanarak 'büyükelçi' unvanı ile Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Diğer atamalar şu şekilde:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevlerinden alınırken yerlerine Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül atandı. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Erişah Arıcan'ın ataması yapıldı. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem görevinden alındı. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine İsmet Keskin getirildi. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Mustafa Çiçekler yeniden atandı.

FERİDUN HADİ SİNİRLİOĞLU KİMDİR?

Feridun Hadi Sinirlioğlu 30 Ocak 1956'de Giresun'un Görele ilçesinde doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu, yüksek lisans ve doktorasını da Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Feridun Hadi Sinirlioğlu, 1982 yılında önce Personel Dairesi'nde sonra da Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak görev yaptı. Aynı yıl askerlik nedeniyle görevinden ayrıldı.1983 yılında Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip, 1985 yılında Lahey Büyükelçiliği'nde İkinci Katip, Başkatip, 1988 yılında Beyrut Büyükelçiliği'nde Başkatip, 1990 yılında Yunanistan Dairesi'nde Başkatip, 1990 yılında İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcılığı'nda Başkatip, 1991 yılında Müsteşar Danışmanı, 1992 yılında Başbakan Dışişleri Danışmanı, 1992 yılında TURKUNO Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı.

Feridun Hadi Sinirlioğlu çeşitli diplomatik görevlerin ardından 1996 - 2000 arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini yürüttü. 15 Eylül 2000 - 1 Temmuz 2002 yılları arasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, 1 Temmuz 2002 - 15 Ocak 2007 yıllarında Tel Aviv Büyükelçiliği yaptı. 24 Ocak 2007 - 21 Ağustos 2009 arasında İkili Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 21 Ağustos 2009 tarihinden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı.

Feridun Hadi Sinirlioğlu, 2009-2016 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve 2015 Türkiye genel seçimleri sonrasında oluşturulan geçici seçim hükümetinde Türkiye Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. 21 Ekim 2016'da Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimî Büyükelçisi oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Sinirlioğlu, İyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.