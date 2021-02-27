Başkan Erdoğan’dan Necmettin Erbakan mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 yıl önce vefat eden Milli görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı instagramdan yaptığı paylaşımda, "Mücadeleyle geçen ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye, bu ülkenin ufkunu genişletmeye adayan bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 10. yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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