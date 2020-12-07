Başkan Erdoğan'dan muhataplarına Doğu Akdeniz mesajı

Başkan Erdoğan, 'Türkiye gibi Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip bir ülkenin gelişmeleri tribünden izlemesi sözkonusu değildir' dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi muhataplarımıza ilettik. Hakkımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik duruyoruz.

Türkiye gibi, Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir. Ülkemizin, Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik. Ülkemiz, Doğu Akdeniz meselesinde asla gerilimden değil; barıştan, iş birliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yanadır.

Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz'de komşumuz olan bu meseleyi sıfır toplamlı bir olay olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum. Herkesin hakkını koruyan bir formül bulabileceğimize inanıyorum."