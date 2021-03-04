Başkan Erdoğan'dan Millet İttifakı'na gönderme: Şimdiden tel tel dökülmeye başladılar

Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları ile ilgili, "Cumhur İttifakı olarak anlayış birliği içinde attığımız yeni ve sivil anayasa adımımız herkesi ilgilendiren bir tekliftir. Tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. Kimseden destek gelmese de biz kendi hazırlığımızı milletin takdire sunacağız." dedi. Erdoğan, Millet İttifakı'ndaki çatlak seslere ve istifa furyasına değindi, "Şimdiden tel tel dökülmeye başladılar" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına canlı bağlantı ile katılarak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları için tüm partilere çağrı yaparken, ekonomi reformunun önümüzdeki hafta açıklanacağını ifade etti. Erdoğan, CHP'nin taciz, tecavüz ve istifalarla sarsılmasına değindi, "Kendi dertlerine düştüler" yorumunda bulundu. Erdoğan, Millet İttifakı'na '40 yamalı bohça' benzetmesi yaptı, "Şimdiden tel tel dökülmeye başladılar" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Üye sayımızı yaklaşık 11.5 milyona çıkararak milletimiz ile bütünleşme noktasında rakipsiz olduğumuzu gösterdik. İnşallah hep birlikte milletimizin umudu olan AK Parti'nin bu tutumunu sürdüreceğiz.

Derdini dinlemedik, yüreğine dokunmadık tek bir insan bile bırakmayacağız. Ancak böyle vatandaşımızın bize olan desteğinden emin olabiliriz. Dünyanın içinden geçtiği dönüşüm süreci sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Türkiye daha önce fırsatları hep kaçırmıştı. Bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamayacaklar. AK Parti Türkiye'nin son 18 yılına damga vurmuştur.

"KARŞIMIZDAKİ İTTİFAK ŞİMDİDEN TEL TEL DÖKÜLMEYE BAŞLADI"

Geçmişte Türkiye önüne çıkan fırsatları, krizler nedeniyle hep kaçırmıştır. Bu defa da aynı oyunun sahnelenmeye çalışıldığını biliyoruz.

Bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamayacaklar.

Bugün Türkiye'de milletimizin ülke yönetimini emanet edeceği bir başka parti yoktur.

Yeni yönetim sistemine geçmemizle birlikte yolumuza Cumhur İttifakı ile devam ediyoruz. Bu yolda ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı.

Etrafında oluşturulmaya çalışılan illüzyon her geçen gün daha da battığı taciz, tecavüz, hırsızlık batağında sönüp giden CHP artık kendi derdine düşmüştür. Siyasetin cilvesi olarak bu partinin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer olmadığını da şimdiden görüyoruz.

İktidar yolunu vesayet, darbe ve dış destekte gören bir anlayış çökmeye mahkumdur. Ülkemize bugüne kadar kazandırılan tüm eserler ve geliştirilen tüm projelere karşı çıkan muhalefet anlayışının devri geride kalmıştır.

CHP, yıllarca bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümünü, Atatürkçülük, laiklik gibi kavramları kullanarak istismar etmişti. Bu partinin faşistlikte, bağnazlıktaki yüzünü ortaya çıkarıyor. Siyaseti, eser ve hizmet yarışına çevirdiğimiz ölçüde başarımızı daha iyi göstereceğimizi unutmayacağız.

SON 2-3 YILDA YAPTIĞIMIZ REFORMLAR BİR BAŞLI BAŞINA BİR DESTANDIR"

Milletimiz siyasi tercihini belirlerken geçmişte yapılanlar kadar gelecekte de kendisine umut verecek kadrolara bakar. Reform programlarıyla kamuoyunun huzuruna çıkıyoruz. İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz. Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin çehresini tümüyle değiştiren parti biziz.

Sadece son 2-3 yılda yaptığımız reformlar dahi başlı başına bir destandır. Yönetim sistemi arayışlarının zirvesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ülkemize biz kazandırdık. Türkiye köklü bir yönetim şekli değişikliğine imza atmıştır.

EKONOMİ REFORMU AÇIKLAMASI

Salı günü İnsan Hakları Eylem Planı'mızı kamuoyu ile paylaştık. Önümüzdeki hafta da ekonomik reform paketimizi açıklayacağız.

Cumhur İttifakı olarak anlayış birliği içinde attığımız yeni ve sivil anayasa adımımız herkesi ilgilendiren bir tekliftir. Tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. Kimseden destek gelmese de biz kendi hazırlığımızı milletin takdire sunacağız.

"SÖZ KONUSU CHP OLUNCA DİLLERİ LAL KESİLDİ

"Biz ülkemizi gelecek asrını düşünürken, şehirlerimizi yeniden 25-30 yıl öncesine döndüğünü görmekten üzüntülüyüz. CHP'nin yönetimindeki büyükşehir ve ilçe yönetimleri yeniden çöp, çukur devrini hortlatmışlardır. Bir de tıkır tıkır çalışıyorsunuz demezler mi... Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar, daha temel belediye hizmetlerinin altından kalkamıyorlar.

Eski Türkiye görüntüsü olan çöp dağlarının ortaya çıkması, su tankerlerinin görülmesi yıkım değil de nedir? AK Parti'nin yönetiminde bir yerde çıksa yeri göğü inletecek çevreler, CHP'de söz konusu olunca lal kesilmişlerdir.

BÜYÜME YORUMU

Büyüme rakamımız 1.8 olarak açıklandı. Küresel sağlık krizinin yaşandığı dönemde Türkiye büyüme gösteren sayılı iller arasında yer aldı. Dengeli ve güçlü bir alt yapıyı gösteriyor. Şubat ayı ihracatımız 16 milyar doları geçti. Kontrollü normalleşme adımlarımız ile salgının ülkemiz üzerindeki olumsuzluklarını ortadan kaldırıyoruz. Muhalefete sorsanız 'battık, bittik' derler.