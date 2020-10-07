Başkan Erdoğan'dan Kuveyt ziyareti

Başkan Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.15'te Kuveyt'e gitti. Geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Erdoğan, taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan Kuveyt'te



🔹Erdoğan, yeni emir El-Cabir'e taziye ziyaretinde bulunuyor. pic.twitter.com/dKvyzrxOSB — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 7, 2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'a taziyelerini iletmek, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında konuşmak üzere Kuveyt'e gitti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Kuveyt ve Katar'ı kapsayan günübirlik çalışma ziyaretinde ilk durağı Kuveyt oldu. Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı'na gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Erdoğan, taziyelerini iletti.