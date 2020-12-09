Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışını değerlendiren Başkan Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil. Aday olacaksa, bunu düşünüyorsa partisi ve ülkemiz için isabetli olur" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Azerbaycan'da düzenlenecek olan Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak için Bakü'ye gidiyor. Erdoğan, yolculuk öncesi havalimanında düzenlenen basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalara yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzerine birazdan Bakü'ya hareket edeceğiz. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başarılı bir hareket düzenledi. Azerbaycan ordusunun gösterdiği kahramanlık bu zaferin kazanılmasındaki başlıca etkendir. Azerbaycan halkı da hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır.

"AZERBAYCAN'IN HAKLI MÜCADELESİNE DESTEK VERDİK"

44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. 30 yıllık adaletsizlik sona erdi. Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek verdik. Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkı sağladık.

"DESTEĞİMİZ BUNDAN SONRA DA DEVAM EDECEK"

Azerbaycan'a olan desteğimiz bundan sonra da devam edecek. Azerbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız. Salgınla ortak mücadele çalışmalarına da gözden geçireceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN: PARTİSİ VE ÜLKEMİZ İÇİN İSABETLİ OLUR

Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil. Kendi derdidir. yaptığı açıklama da çok sulandırılmış bir cevaptır. Aday olacaksa, bunu düşünüyorsa partisi ve ülkemiz için isabetli olur"

AB LİDERLER ZİRVESİ

Alınacak bir yaptırım kararı Türkiye'yi fazla ırgalamaz. AB hiçbir zaman dürüst davranmadı. Hep sabrettik, hala sabrediyoruz. Atacakları adımları göreceğiz. Dürüst olan liderler bu sürece yönelik dik duruyorlar. Bu tür yaklaşımlara sıcak bakmıyorlar.

"YUNANİSTAN DÜRÜST DAVRANIRSA MASADA OLMAYA DEVAM EDEBİLİRİZ"

Zaten masadan kaçanlar hep onlar. Masadan kaçma ve yalan üzerine siyaset böyle bir yaklaşımın içerisindeler. Biz ise dünden bugüne nasıl dik durduysak bundan böyle de yolumuza devam edeceğiz. Biz Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs'ın haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Taviz vermemiz mümkün değildir. Yunanistan dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam edebiliriz.

"BİDEN İLE YABANCI DEĞİLİM, EVİME KADAR GELMİŞ BİRİSİDİR"

Ben Biden ile yabancı değilim. Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim. Evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda beni evimde ziyaret etmiştir.

"AKLINA BİR ŞEY GELEN MASAYA YAPTIRIMI GETİRİYOR"

Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Aklına bir şey gelen hemen masaya yaptırımı getiriyor. Türkiye-ABD arasında nasıl bir süreç var? Biz NATO'da beraber değil miyiz? Bunu kendileri de hep itiraf etmişlerdir. Şu anda maalesef silah alımlarıyla ilgili konularda attıkları adımları ifadeleri şık bulmuyoruz. Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusundaki hareketleri doğru bulmuyoruz.

"BİDEN GÖREVİ ÜSTLENSİN OTURUP BAZI ŞEYLERİ KONUÇACAĞIZ"

Biden görevi üstlensin oturup bazı şeyleri konuşacağız. Geçmişte oturup konuştuğumuz gibi yine bunları konuşacağız. Siyasette çatışma olmaz. Diplomaside bu konular görüşerek anlaşarak bir yol bulunur. ABD ile bu süreci çok daha farklı şekilde işleteceğimize inanıyorum.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ IRKÇILIKLA İLGİLİ

Fransa'nın son dönemlerdeki ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir. Bu yaklaşım asla affedilemez. Nitekim ben de dün akşam Twitter hesabımdan açıklamalar yaptım. Gerek parti sözcümüz, gerek Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz hepimiz açıklamalarımızı yaptık.

Kararlılıkla bunu devam ettireceğiz. Başakşehir sahadan çekilerek kararlı bir duruş sergiledi. Rumen hakemi sahadan almalarına rağmen, bize bu yeterli değil dediler. 4 hakemin değişmesi ve maçın ertelenmesi ile ikna oldular. Demba ba falan çok kararlı durdu. Fransa ırkçı söylem ve yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki, bu akşamki maç suhulet ile biter, yola aynı şekilde devam ederiz.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ: BİZİM DE ÖNÜMÜZE GELECEK

Asgari ücret görüşmeleri sonrası bizim de önümüze gelecek. Temennimiz odur ki, isabetli bir karar çıkar ve yolumuza öyle devam ederiz"