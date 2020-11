Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na deprem tepkisi

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Arama kurtarma, enkaz kaldırma, sağlık hizmetleri, barınma ve gıda başta olmak üzere depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılandı. Bakan arkadaşlarım başta olmak üzere yetkililer bölgede seferber olarak, gelişmeleri yakından takip etmişlerdir. Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NA İZMİR DEPREMİ TEPKİSİ: SUS DA ADAM SANSINLAR...

İnşallah 1 ay içinde de deprem konutlarını yapmaya başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden de teslim edeceğiz. Yol haritamız bu. Anamuhalefetin başındaki zat oraya yaptığı turistik ziyarette, '5 gün oldu, hala enkaz kaldırılmadı' diyor. Enkaz kaldırılma yarışına girilse 5. gün çıkarılan o yavru nasıl kurtarılacaktı? Bildiğin iş için konuşursun, bilmediğin iş için neden konuşuyorsun? Sus da adam sansınlar. Sen İzmir Milletvekilisin orada kalman lazım, şöyle bir uğrayıp gidiyorsun.

"DAHA ÖNCE DE KIZILAY ÇADIRI GÖRMEDİM DEMİŞTİ"

Daha önce de bir tane Kızılay çadırı görmedim demişti Elazığ'da. Bura ile ilgili de Kızılay'a verdiler, veriştirdiler. Kızılay, AFAD tüm imkanları ile orada hazırdı. Burada yoğun şekilde çadır kuruluşu falan hepsi yapıldı. Çadırda kalmak istiyorum diyen vatandaşımıza, hayır falan denilmedi. KYK'ları da hazır hale getirdik. İsteyenler oralarda da kalabilirdi. Vatandaşlarımız oraları pek tercih etmedi, çadırları tercih etti.

Yaşadığımız her felaket ülkemizin deprem kuşağında olduğunu, yeni sarsıntılar ile karşılaşabileceğimizi bize hatırlatıyor. Stokta bin konteyner vardı. Bu konteynerleri İzmir'de kullanacağız.

"1 MİLYON 400 BİN METREKARE ALAN TAHSİS ETTİK, İSTİYORUZ Kİ ZEMİN İLE İLGİLİ SIKINTI OLMASIN"

Konut atılımı özel sektörün de katılımı ile önemli bir dönüşümü sağlamıştır. Dönüştürmemiz gereken 6.7 milyon konut bulunuyor. İzmir'de depremin olduğu bölge sulak bir bölge. Şimdi biz orada Tarım, Orman, Hayvancılık'a at bir bölgeyi yapılacak konutlara tahsis ettik. Konutları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız o 1 milyon 400 bin metrekare arazide başlayacak. İstiyoruz ki, zemin ile ilgili sıkıntı olmasın.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL 100 BİN TOKİ KONUTU PROJESİNE DAHA BAŞLIYORUZ"

Öncelikli olan 1.5 milyon konutu dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu yıl 100 bin TOKİ konutu projesine başlamıştık. Önümüzdeki yıl 100 bin TOKİ konutu projesine daha başlıyoruz.

AK Parti Türkiye'nin en çok üyeye sahip partisidir. Diğer partilerin üyelerini toplayın, 3 ile, 5 ile çarpın yine de AK Parti'ye yetişemiyorlar. Her yıla girerken 1 milyon yeni üye için kolları sıvadık. Bu yılki 1 milyon üye hedefimize ulaşıyoruz. Şu anda 11 milyon 200 bin üye sayısını yakalamış durumdayız. Üyelerimiz el ele verseler, rahatlıkla ülkenin bir ucundan, diğer ucuna kadar bir zincir oluşturabilir.

"HIZLI MÜDAHALE İLE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA YER ALIYORUZ"

İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu yerlerimizde deprem çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Dikkat edilirse artık depremlerin, tabii afetlerin ardından çok etkin ve hızlı bir müdahale ile vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. AFAD'dan UMKE'ye kadar her kuruluşumuz yetişmiş altyapıya kavuşmuştur.

Üyelerden birçoğu binamıza gelerek üye olmuştur. Ama büyük kısmı evlerine, işyerlerine giderek yaptıklarımız anlatılarak üye yapılmıştır. Hedefimiz nasıl her bireyin üyesini alabilmek ise, 18 yaşını doldurmuş herkesin de partimize üye olmasını hedeflememiz gerekiyor. Biz partimize gelerek üye olanları bekleyen bir parti olmadık, olmayacağız. İnsanımızın gönlünü almalı, dertlerini dinlemeliyiz. Telefonumuz 24 saat açık olmalıdır. Mutlaka geri dönüş yapılmalıdır.

"HİÇBİR AK PARTİLİ MİLLETTEN KOPUK YAŞAYAMAZ"

Bulunduğu yerde kendini ulaşılamaz gören bir AK Partili yönetici var ise o koltukta haksız işgalcidir. Hiçbir AK Partili milletten kopuk yaşayamaz.

Türkiye sürekli daha ileri giderken, AK Parti'nin yerinde sayması beklenemez. Teşkilatlarımız arasındaki yeni üye yarışı hayırda yapılan bir yarıştır. AK Parti'nin büyümesi demek, Türkiye'nin büyümesi demektir. AK Parti'nin büyümesi demek, gözünü ve kalbini bize yöneltmiş kardeşlerimizin umutlanması demektir.

"NEREDEN GELDİĞİMİZİ, NEREDE DURDUĞUMUZU, NEREYE GİTTİĞİMİZİ BİLMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

Bugün de 19 yıl önceki söylediğimiz şeyi özünde tekrarlıyoruz, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. AK Parti'nin mayasını milletin attığını söylüyoruz. Sırtını millete dayadığını söylüyoruz. Nereden geldiğimizi, nerede durduğumuzu, nereye gittiğimizi iyi bilmek mecburiyetindeyiz. İnsanlık tarihine büyük yürüyüşler yön vermiştir. Hz. İbrahim'in Harran'dan Filistin'e yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hz.Peygamberin Mekke'den Medine'ye yürüyüşü tarihin akışını değiştiren böyle bir yürüyüştür.

"HÜKÜMETLERİMİZ DÖNEMİNDE 4.7 MİLYAR FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU"

Sizlere ve 11 milyon üyemizin her birine güveniyorum. Her bir üyemizi toprağa diktiğimiz fidanlarla karşılamak rastgele bir şey değildir. Attığımız her adımda koro halinde belli kesimlerin itirazları ile karşılaştık. Bunların gerisine baktığımızda hiçbirinin gerisinde çevre hassasiyetinde olmadıklarını görüyoruz. Türkiye'de en büyük yatırımları biz yaptık. Buna belediye başkanlığım da dahil. İstanbul adeta çöl gibiydi, orta refüjler de dahil her yeri ağaçlandırdık. Hükümete geldik, milyonlarca, milyarlarca ağaç ve fidan dikimini biz yaptık. En kapsamlı düzenlemeleri biz gerçekleştirdik. Ülkemizde 4.7 milyar fidanı hükümetlerimiz döneminde toprakla biz buluşturduk. Ülke genelinde ağaçlandırma faaliyetlerimiz sonucunda orman varlığımızı 1.9 milyon hektar artırdık.

"TERÖRİSTLER BOŞ DURMUYOR, İNSANLARI ÖLDÜRMEKTE BAŞARILI OLAMAYINCA AĞAÇLARIMIZI YAKTILAR"

Teröristler boş durmuyor. İnsanları öldürmekle başarılı olamıyoruz, her canlı gibi sessiz, masum ağaçlarımızı yakmaya başladılar. Bir insan gibi ağaçlar da bizim için bir canlıdır. Aynı şekilde değerlidir. Onun için ecdadımız Fatih ne diyor; Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynun vururum. Bu teröristler benzini dökerek İskenderun'da, Hatay'ın ilçelerinde ağaçlarımızı, ormanlarımızı yaktılar. Buralarda ciddi mücadeleler yapıldı, hala da devam ediyor.

"GERÇEK ÇEVRECİLİK BUDUR BAY KEMAL"

Mavi bayraklı plaj sayımızı 127'den 486'ya çıkardık. Türkiye geçtiğimiz yıl kullandığı elektiriğin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmiştir. Biz iktidara geldiğimizde böyle bir durum var mıydı? Hedefimiz yenilenebilir enerjinin her alanında dünyada zirveye yerleşmektir. Gerçek çevrecilik budur Bay Kemal! Oku da, öğren... Biz bu dünyanın rabbimizin emaneti olduğunu bilerek çevreyi korumak için her türlü çalışmayı sürdüreceğiz.