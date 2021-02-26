Başkan Erdoğan'dan Hocalı katliamı mesajı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj:

Yıllar geçse de acısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız Hocalı katliamının 29. yıldönümünde; kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.