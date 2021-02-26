Başkan Erdoğan'dan Hocalı katliamı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 yıl önce Hocalı’da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum, Tek millet, iki devletiz. Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz."
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj:
Yıllar geçse de acısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız Hocalı katliamının 29. yıldönümünde; kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.
29 yıl önce Hocalı’da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum... pic.twitter.com/kbI3OYk7iK— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 26, 2021
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