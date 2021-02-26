Başkan Erdoğan'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Dün Ermenistan'da ordu Başbakan Paşinyan'ı istifaya davet ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Darbenin her türlüsüne karşıyız. Yönetim değişecekse bunu Ermenistan halkı yapar" dedi.

Azerbaycan karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası ülkesinde istenmeyen adam ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan, ordu tarafından istifaya davet edildi. Bu durum darbe girişimi olarak nitelendirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

"DARBENİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Darbenin her türlüsüne karşıyız. Yönetim değişecekse bunu Ermenistan halkı yapar" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan satır başları şu şekilde:

"Darbeleri kabul etmemiz söz konusu değil. Askerin devreye girmesi ile darbe çığırtkanlığına girilmesi kabul edilebilir değil. Yönetim değişikliğine gidilecek ise, bunu Ermenistan halkı yapar. Bunu Ermenistan halkına bırakmak lazım. Buradaki Ermenistan halkı buradaki idareden memnun değil. Olay darbe olunca darbeye bakışımız farklıdır.

NORMALLEŞME ADIMLARIYLA İLGİLİ

Bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim Kurulu'nun çalışmaları Kabine'nin önüne gelecek. Bunun çalışmasını yapacağız. Ne denli istatistiki eğriler nereler varıyor. Sağlık Bakanımız bize sunum yapacak. Ne tedbirler alabiliriz? Lokantalar ile ilgili neler yapmamız gerekir, otellere varıncaya kadar bunların kararlarını Pazartesi günü Kabine'de alacağız.

"BUNDAN NE ANA MUHALEFET NE İBB BAŞKANI ANLAR"

Kanal İstanbul - Şu anda başta Çevre Şehircilik ve Ulaştırma Bakanlığı olsun her türlü adım atmış bulunuyoruz. Bundan ne ana muhalefet ne İBB Başkanı anlar. Biz ülkemizde hizmet etmek istiyoruz. Boğazın ne tür tehdit altında olduğunu benim İstanbul'da yaşayan halkım gayet iyi biliyor.

"İSTANBUL'DA ÇÖP DAĞLARI YÜKSELMEYE BAŞLADI"

Ana muhalefet yaptırmayız, istemeyiz, yahu siz neyi istiyorsunuz ki? Bir sel felaketi oldu İzmir ne hale geldi görüyorsunuz, İstanbul ne hale geldi görüyorsunuz. Tedbirleri var mı yok. İstanbul'da benim belediyeyi devraldığım dönem gibi çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? İstanbul eskiye mi dönecek! Bu benim çılgın proje diye tanımladığım bir projedir. Yeni bir proje değildir. Dünya bu projeyi hayranlıkla izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.