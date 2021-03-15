Başkan Erdoğan'dan gençlere dikkat çeken öneri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 15 Temmuz'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığındığını hatırlatarak, "Korkaksın. Bitisin. Hayatın korkuyla geçmiş. Bu işler korkakların işi değil" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek oluşturduğumuz bu gurur tablosu hem AK Parti'nin hem de Türkiye'nin geleceğine olan inancımızı bir kat daha arttırmıştır.

Kongremizde başkanlığa aday gösterdiğimiz Eyüp Kadri İnan'ı şimdiden tebrik ediyorum. Hem Genel Merkez'de hem İzmir İl Bakanlığımızda başarılı çalışmalar yürütmüş, gayretli bir kardeşimizdir.

İnanıyorum ki İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecektir. Gençlik kollarımızda yetişen kardeşlerimizden pek çoğu MKYK üyesi, il, ilçe başkanı, vekil, belediye başkanlığı gibi görevleri başarıyla yürütüyor. Şu anda 35 yaş altında TBMM'de 14 milletvekilimiz, belediyelerde 1472 Meclis üyesi kardeşimiz vazife yapıyor. Lise yıllarından başlayıp hayatlarının ilk dönemlerinde devam eden bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor.

SİZLER ASIM'IN NESLİSİNİZ

Ülkemize çağ atlatan hizmetler yaparken kadınlarımızı ve gençlerimizi daima yanımızda bulduk. AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak olan siz gençlerimizsiniz. Sadece geçtiğimiz asrın başından bu yana verdiğimiz mücadelelere baktığımızda gördüğümüz şudur. Sizler Asım'ın neslisiniz. Yemen'de de Kudüs'te de siz vardınız. Balkanlar'da Çanakkale'de siz vardınız siz... Gaziantep'te Şanlıurfa'da siz vardınız.

İstiklal Harbimizde Sakarya'da İzmir'de siz vardınız. Kıbrıs'tan Irak'a ve Suriye'ye kardeşlerimizin imdadına yetiştiğimiz her yerde siz vardınız. Ülkemizi bölmek isteyen PKK'lı alçakların karşısına dikilen Yasin Börü'ler Eren Bülbül'ler sizlerdiniz. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayan sizlerdiniz. Çünkü siz Asım'ın nesliydiniz.

Çünkü siz bu toprakları bin yıldır vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden kahramanlardınız. Sizler oyunda oynaşta olmak yerine ülkemiz ve milletimiz için elini taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Sizler bozgunculara karşı kardeşliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Sizler aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötesindeki hainlerin emrine veren değil, kendi ülkesi ve milletine hizmet etmeyi temel hedefi gören fazilet abidelerisiniz.

Sizler Mevlana'nın gönlüyle bakan, Hacı Bektaş'ın kalbiyle seven Anadolu irfanının evlatlarısınız. Sizler geleceğin Türkiyesi'nde medeniyet güneşimizi dünyanın tepesine asacak Asım'ın neslisiniz. Ülkenin geleceğini kendi geleceğinin önüne koyan siz gençler var oldukça Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimse durduramayacaktır.

Sizlerle her bir araya gelişimde ısrarla hayal kurmanızı, hayallerinizin peşinden koşmanızı istiyorum. Hedefiniz olmadan da hayatınıza yön veremezsiniz. Hayırsız hayalden Rabbimize sığınırız. Hayalsiz ilmin sonu özellikle felakete, hayalsiz sanatın sonu hüsrana uğrar. Hayalimizi de hedefimizi de Allah'ın rızasına ve millete hizmete adayan bir anlayışın sahipleriyiz. Bizim gençlerimize asırlarca hayal kurmayı unutturmaya çalıştılar. Üzüntüyle belirtmemiz gerekir ki uzunca süre bu şekilde bizi oyalamaya başladılar. Ne zaman yeniden ayaller kurmaya başladık etrafımızdaki sis bulutu dağılmaya, gerçek gücümüzü görmeye başladık.

KORKAKSIN, BİTİKSİN...

Bizler siyasi hareketimiz boyunca vesayetle mücadele ederek, darbelere karşı direnerek asırlık oyunu bozmanın gayretleri içinde olduk. 15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiğinde orada biri vardı. O birisi tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Daha sonra ne dedi? 'Haberim olsaydı beklerdim' dedi. Hayatın korkuyla geçmiş. Korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil. Bu iş yürek ister, sandalda kürek değil yürek ister. Bu tarihi mücadeleyi başarıya ulaştırdık.

"SAKIN ÖRNEK ALMAYIN" DİYEREK TEK TEK SIRALADI

Yalanı, çarpıtmayı siyasetlerinin merkezi haline getirenleri göreceksiniz. Mesela siyaset yoluyla ülkesine, milletine hizmet etmek yerine kısır hesaplar peşinde koşanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Milletimiz ülkesi ve kendisi için çalışanı muhakkak görür. Halkın gönlünü kazanarak hizmet ederek kazanmak yerine, dış güçler için çalışanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Ülkesini kalkındırmak için çalışan, proje üretenler yerine siyaha beyaz, beyaza siyah demeyi siyaset zannedenler göreceksiniz, örnek almayın. Sıra fedakarlığa gelince istikametini bozanlar göreceksiniz. Ekmeğini yediği, para kazandığı, her şeyini borçlu olduğu ülkesine ihanet edenler göreceksiniz. Sapkın düşüncelerini çağdaşlık kisvesi altında aşılamaya çalışanlar göreceksiniz ,sakın örnek almayın.