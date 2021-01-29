AjansHaber.com.tr Gündem "Böyle devam ederseniz cezası ağır olur"

Başkan Erdoğan'dan fahiş fiyat uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili esnafa uyarı yapan Erdoğan, "Bu süreci böyle devam ettirecek olursanız, çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Yaptığınız işi hakkıyla yapın, vatandaşa zulmetmeyin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Vefat sayılarındaki düşüş beni ümitlendiriyor.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Çok ciddi fiyat farkları olduğunu görüyoruz.

Bu süreci takipteyiz. Takipte kalmaya da devam edeceğiz.

Ben buradan esnafa sesleniyorum: Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız, çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Yaptığınız işi hakkıyla yapın, vatandaşa zulmetmeyin.

ELON MUSK İLE GÖRÜŞME

Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacaklar.

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