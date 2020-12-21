Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tazminat davası

Başkan Erdoğan, kendisi hakkında "Diktatör bozuntusu" açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

CHP Meclis Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel mecliste yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın muhalefete yönelik "beşinci kol" ifadesine tepki göstererek "beşinci kol" terimini ilk kullanan kişinin İspanya diktatörü Franco olduğunu söyleyerek Erdoğan için "Franco özentisi diktatör bozuntusu" ifadesini kullanmıştı.

250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Özel'in bu açıklamasından sonra harekete geçen Başkan Erdoğan, Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

NE OLMUŞTU?

Başkan Erdoğan muhalefeti 'Beşinci kol' ifadesini kullanarak eleştirirken, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel meclisteki konuşmasında Erdoğan için "Diktatör bozuntusu" ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Özel, "Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete "5. kol" diyor. Bunun demokraside yeri yok. Demokrasiyle geleceksin, 18 yılın sonunda İspanyol diktatör Franco'nun söylemine sığınacaksın. Yazıklar olsun! Bu diktatör bozuntusuna milletimiz, ilk seçimde sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek" dedi.