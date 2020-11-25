Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç açıklaması

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın istifana ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

Kitabın çıkıp canlı yayınlarda tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir.

"Terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusu!"



🔹AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör propagandası yapan kitabın önerilmesini sert sözlerle eleştirdi.



🔹"Kitabı tavsiye edilen teröristin elinde milletimin kanı var. Bu durum kabul edilemez." pic.twitter.com/ERXuDZkpIN — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 25, 2020

Nerede terörist varsa biz bunların başını ezmek için varız.

Terörden meşru siyasete geçiş yolunu açmak için her yolu denedik, her fedakarlığı yaptık.

Akrep karakterli terör örgütünün kendi kendini sokarak bu fırsatı heba etmesine rağmen, bölgedeki insanlarımızla gönül bağını güçlendirerek ülkemizde yepyeni bir dönemi başlattık.

Yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kişilerin de aynı trene binmesine ne demeli? Neymiş? Filancalar filancalar hâlâ hapisteymiş... Bunları ödüllendirecek halimiz yok.

Dağa kaçırılan o yavruların annelerinin, Diyarbakır'daki HDP binasının önünde yaz-kış demeden oturan annelerin hakkını kim teslim edecek?

"Bunları ödüllendirecek halimiz yok!"



🔹AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Diyarbakır'daki HDP binası önünde oturan annelerin hakkını kim iade edecek? Devlet niye var? Biz bunun için varız." ifadelerini kullandı. pic.twitter.com/N5iLmd6V1U — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 25, 2020

Devlet niye var? Biz niye varız? Arkadaşlar biz bunun için varız. Biz bunu halledeceğiz. Hatta daha da ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun denilen kişi, binlerce askerimin kardeşimin kanı olan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucudur.