Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan Ayda Gezgin paylaşımı geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında; “Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun.
Geçmiş olsun güzel yavrum...” ifadelerine yerdi. Erdoğan, paylaşımına Ayda'nın hastane yatağındaki bir fotoğrafını ekledi.
Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020
Geçmiş olsun güzel yavrum... pic.twitter.com/VqZmjHbDAO
Yorumlar