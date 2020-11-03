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Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan Ayda Gezgin paylaşımı geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında; “Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun.
Geçmiş olsun güzel yavrum...” ifadelerine yerdi. Erdoğan, paylaşımına Ayda'nın hastane yatağındaki bir fotoğrafını ekledi.

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