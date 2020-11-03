Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında; “Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun.

Geçmiş olsun güzel yavrum...” ifadelerine yerdi. Erdoğan, paylaşımına Ayda'nın hastane yatağındaki bir fotoğrafını ekledi.

Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun.



Geçmiş olsun güzel yavrum... pic.twitter.com/VqZmjHbDAO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020