Başkan Erdoğan'dan aşı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. "Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız." diyen Erdoğan, 'Çin ve Almanya'dan gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz.' diye konuştu. Yılbaşı için ek tedbir gelecek mi sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun... Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş ile ilgili de "İnişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Her gün günaşısı oğlundan bilgileri alıyorum." diye konuştu.



Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

Bu ifadeler aslında kendini ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin'i tanıdıktan sonra kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü sözü bir. Verdiği sözünde duran, ikili ilişkilerinde gerçekten hiçbir devletle neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadidedir.

Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyorhttps://t.co/snNr6im7RW — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 25, 2020

Hedeflerimize de aynı kararlılıkta yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum.

TÜRKİYE'YE GELECECEK KORONAVİRÜS AŞILARI

(Aşı takviminiz belli mi? Normalleşme ne zaman başlar?) Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Tabi başta kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım var. Sağlık kurulum var, bunun yanında Bakan'ım var. Kendilerinden edindiğim bilgilere göre, Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta 4.5 milyon gelecek. Tabi tüm bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız.

AŞI TAKVİMİ

Aşı olacağımı yine bir Cuma çıkışı açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı da bu hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Her olan bu alanda konuşmamalıdır. Konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır.

Bizim herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de, aslında şu anda virüsle savaşıyoruz, aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız. Ve temennimiz duamız odur ki, bu koronavirüs belasına karşı en güçlü en başarılı şekilde karşılık verelim.

İlk olarak burada Çin ve Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz.

YILBAŞI TEDBİRLERİ

(Yılbaşı için ek tedbir olacak mı?) Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun... Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir. Bizim devlet olarak görevimiz, insanımızın sağlığını hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler? 'Bak... Devlet nerede? Tedbiri almadı.' Buna fırsat vermeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

(İsrail-Türkiye ilişkileri) İsrail ile istihbari noktada ilişkilerimiz kesilmiş değil, devam ediyor. En tepe noktadaki kişilerle bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. İsrail'in bir de Filistin politikası adeta bizim kırmızı noktamızdır. İsrail'in Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil. Onun oradaki acımasız davranışları ve Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil.

(Kadir Topbaş'ın sağlık durumu) İnişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Her gün günaşısı oğlundan bilgileri alıyorum.

Yılbaşında büyük bir ihtimalle İstanbul'da olacağım.