Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Başkan Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili sorulan soruya cevap verdi.

Erdoğan, "Gönlünüzden geçen rakam nedir?" sorusuna, "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz." yorumunda bulundu.

TÜİK dün önerisini açıklamıştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.