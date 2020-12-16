Başkan Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla bağlandı.

Canlı bağlantıyla katıldığı otoyol açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı CAATSA yaptırımlarıyla ilgili net ifadeler kullandı.

Başkan Erdoğan'dan açıklamalarından satır başları:

Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun ülkemize, sağlayacağı vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1,6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır. Mesafenin de kısalmasıyla artık neredeyse yarı zamanlı tamamlanabilecektir.

Her kesime yönelik desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz.

Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız.

ABD'YE YAPTIRIM TEPKİSİ

Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin, ülke içindeki muhalefeti ve kurumlarını maşa olarak kullandıklarının farkındayız. Bu beşinci kol faaliyetlerini de boşa çıkaracağız.

Ülkemizde meşru rekabet zemininde mücadele edemeyenler tek taraflı yaptırım tehditleriyle bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyor. Bir süredir gündemde olan ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır. Bu yaptırımlar Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik bir saldırıdır.

Başkan Erdoğan: (ABD’nin yaptırım kararı)



🔹"Bu tür yaptırımlara kilitlenip kalma noktası geride kaldı. İşimize bakacağız, savunma sanayimizi geliştireceğiz."



🔹"Savunma Sanayi Başkanı'mız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız." pic.twitter.com/8ItVzH0b7U — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 16, 2020

"BU NASIL BİR MÜTTEFİKLİKTİR"

Bu nasıl bir ittifaktır? Bu nasıl bir müttefikliktir? Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Kararın gerekçesi nedir? Gerekçe, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasıdır. Peki, Türkiye bu yola ne için başvurmuştur? Amerika çok zuun zamandır kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin ermiyor. Kaldı ki F-35 uçaklarının bine yakın parçasını Türkiye üretiyor ve Amerika'ya veriyor. Senato'da çıkan engellerin yanı sıra, bu sistemleri almak için istediğimiz şartların hiçbirini karşılamayan Amerika, biz ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir.

Başkan Erdoğan: (ABD'nin yaptırım kararı)



🔹"2017’den bu yana CAATSA hiçbir ülkeye yaptırım uygulanmamış, ilk defa bize uygulanmıştır."



🔹"Asıl amaç, savunma sanayinde attığımız atılımların önünü keserek, yeniden bizi mutlak olarak kendilerine bağımlık getirmektir." pic.twitter.com/sVYYgSZkyM — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 16, 2020

Önümüze konan, Türkiye'nin S-400 alması ve bu sistemin hiçbir teknik izah getirilemeyen F-35'ler için, paranın büyük kısmını verdiğimiz halde tehdit teşkil ettiği iddiası sadece bir bahaneden ibarettir. Asıl amaç, ülkemizin savunma sanayiinde son dönemde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden bizi mutlak olarak kendilerine bağımlı hale getirmektir. Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporda alenen belirtiyorlar.

Türkiye artık bu tür yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını çoktan geride bırakmıştır

Bir kez daha bu şarkı burada bitmez diyoruz. Bir kez daha durmak yok yola devam diyoruz.