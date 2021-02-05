Başkan Erdoğan'dan ABD'ye sert Boğaziçi tepkisi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif eylemler için "Yeni bir Gezi eylemlerine dönüştüremeyecekler" diyen Başkan Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gerekli tedbirleri aldığını söyledi. Boğaziçi eylemlerinin öğrencilerle alakası olmadığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Ana muhalefetin başının bu işte üstlendiği görev ortadadır. Tüm bunlarla beraber ortak hareket ettikleri akademisyenler de bu işin içinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Yeni anayasa ile ilgili olarak Cumhur İttifakı'mızın diğer müttefiki konumunda sayın Bahçeli de düşüncelerini zaten açıkladı. Türkiye'nin yeni bir Anasaya'ya ihtiyacı var" dedi.

Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını bahane edilerek başlatılan provokatif eylemlerle ilgili olarak, "Bunun öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok.Bu işin başını hem siyasetin bir boyutu çekiyor, ki dün akşam işte görüyorsunuz dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu ara malum bu Türkiye'nin yepyeni bir anayasaya ihtiyacının olduğu bir dönemde, bizim de gündeme taşıdığımız bir konuydu. Bu konuyla ilgili olarak Cumhur İttifakı'mızın diğer müttefiki konumunda sayın Bahçeli de düşüncelerini zaten açıkladı.

"SON ZAMANLARDA SORUNLARLA İLGİLİ KONULARI GÖRÜŞTÜK"

Yepyeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğunu kendileri de söylemişlerdi. Bu konu üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Seçim kanunu, siyasi partiler kanunuyla ilgili neler yapabiliriz bunların üstünde durma fırsatı bulduk. Ülkemizde malum son zamanlardaki sorunlarla ilgili bu konuları görüşme şansımız oldu.

"OLAYLARI ORADAKİ ÖĞRENCİLERİMİZİN OLAYI GİBİ TANIMLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Boğaziçi ile ilgili şunu çok açık net söylemeliyim. Sizler zaten tespit etmiş durumdasınız. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok.

"İŞİN BAŞINI SİYASETİN BİR BOYUTU ÇEKİYOR"

Bu işin başını hem siyasetin bir boyutu çekiyor, ki dün akşam işte görüyorsunuz dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir. Aynı şekilde ana muhalefetin başının bu işte üstlendiği görev ortadadır.

"AKADEMİSYENLER DE İŞİN İÇİNDE"

Tüm bunlarla beraber ortak hareket ettikleri akademisyenler de bu işin içinde yer alıyor. Bunlar içerisinde akademisyenler de var. Bu ülke bir hukuk devletidir. Osman Kavala'nın karısı da bu provokatörlerin arasında yer alıyor.

"YÜREKLERİ YETSE CUMHURBAŞKANI DA İSTİFA ETMELİDİR DİYECEKLER"

Melih bey iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan. Ve alanında başarılı olan bir arkadaş. Bazı TV kanalları çıkmışlar, "istifa etmelidir" diyorlar. Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir diyecekler.

ABD VE FRANSA'YA TEPKİ

Biz ülkemizi, nadide üniversitemizi, bunlara alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz? Amerika ve AB ne diyorlar? "Biz Boğaziçi'nde olanları kınıyoruz" Amerika'ya ben şunu söylerim, şurada seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Oradaki olaylarda herkes birbirini nasıl tehdit etti, ırkçılıkta tavan yaptınız. Zenci vatandaşlarınızı, orada polisler nasıl yere yatırıp öldürdüler? Nasıl izah edeceksiniz? Macron sesleniyor AB'den... Ya Macron sen önce sarı yelekliler meselesini hallet.

"BU İŞİ BİR DAHA GEZİ OLAYLARIYLA AYNI YERE GETİREMEYECEKLER"

Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Onun için de bütün emniyet teşkilatımız her türlü adımını kararlılıkla atıyor. Dün biz mesela YÖK - Anadolu işbirliği olarak külliyede oturum yaptık. 76 üniversite ile ben bu görevi aldım devraldığımda. Şu anda 207 üniversite var.

"REKTÖRÜN ODASINI İŞGALE YELTENİRSENİZ 'HOŞ GELDİNİZ' DEMEZLER"

Bakınız karıştıra karıştıra sadece Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştırdılar. Fakat Boğaziçi Üniversitesi geriye düşüyor. Melih bey, burayı yeniden ayağa kaldırmak için gelen bir arkadaşımız. Siz kalkıp da rektörün odasını işgal etmeye yeltenirseniz ona da hoş geldiniz demezler."