Başkan Erdoğan'dan ABD'ye S-400 cevabı

Erdoğan, Cuma namazı çıkışı soruları yanıtlıyor. Erdoğan, artan koronavirüs vakalarına ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Bilim Kurulu'nun yeni tedbirlere ilişkin çalışmaların yapıldığını kaydeden Erdoğan, "Kararlıyız. Batı'ya göre iyi durumdayız ama yeterli değil" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

LİBYA'DAKİ ATEŞKES KARARI

Ateşkes adımı atıldı ama güvenilirliği yok. Temenni ederim ki böyle olmaz ve ateşkes kararına uyulur.

ARTAN KORONAVİRÜS VAKALARI

İstanbul salgında en önde gelen illerden. Maske, mesafe ve hijyene hassasiyetle sarılmamız, dikkat etmemiz lazım. Bir de toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Mümkün olduğunca hassasiyet gösterelim. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Bugün Bursa'da. Ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız; bunun çalışmasını yapıyoruz.

Bilim Kurulu'ndan yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak, bunlar bize de bildirilecek. Ona göre adımlarımızı atacağız. Kararlıyız. Batı'ya göre çok daha iyi durumdayız ama yeterli değil.

ERMENİSTAN SİVİLLERİ VURUYOR

Rusya burada çözüm için, barış için yer almayı ne kadar düşünüyorsa, Türkiye'nin de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum.

S400'LER TEST EDİLİYOR

ABD'nin yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Test etmeyi bırakın, Yunanistan bu silahları kullanıyor. ABD onlara bir şey diyor mu, denmiyor. Biz kararlıyız yolumuza devam edeceğiz.