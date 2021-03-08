Başkan Erdoğan'dan 8 Mart paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz.
Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 8, 2021
Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz. pic.twitter.com/5WvKOc0Qeo
Yorumlar