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Başkan Erdoğan'dan 8 Mart paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz.

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