Başkan Erdoğan'dan 20 bin öğretmen ataması müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Atama bekleyen öğretmenler için müjdeli bir haber veren Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ankara'da açılışını yaptığımız eğitim-öğretim tesislerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim-öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetlerine sunuyoruz. Bu eğitim-öğretim tesisleri arasında ana okulundan güzel sanat lisesine, imam hatip lisesinden güzel sanatlara kadar mevcuttur. Bir kısmı sıfırdan inşa edilirken, bir kısmı da yıkılıp yeniden yapılmıştır. 7 bin 541 yeni derslikle Ankara'da toplam derslik sayısını 49 bin 700'e ulaştırdık. Şehrimizde tekli eğitim-öğretim yapan okullarımızın oranı yüzde 95'e yükselecektir. Bu şekilde başkentimizde ikili eğitim-öğretim meselesini tamamen ortadan kaldırarak bir eşiği daha aşmış olacağız.

"SON 18 YILDA ASLAN PAYINI EĞİTİM-ÖĞRETİME AYIRDIK"

Türkiye'yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi dört temel sütun üstünde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Geriye dönüp bir muhasebe yaptığımızda savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politikaya, enerjiye her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin iftiharı içindeyiz. Son 18 yılda aslan payını eğitim-öğretime ayırdık.

"20 BİN ÖĞRETMENİMİZİN DAHA ATAMASINI YAPACAĞIZ"

Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni 20 bin atamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

"90 KİŞİLİK SINIFLAR YERİNİ 30 KİŞİLİK SINIFLARA BIRAKIYOR"

Biz kırtasiye kuyruklarında kitap beklerdik. Biz şimdi kuşe kağıtta kitapları sıraların üzerine koyuyor, öğrencilerimize teslim ediyoruz. İlk ders zilinin çalması ile tüm ders kitapları sıralarında çocuklarımızı bekliyor. Saatlerce yürüyerek köy okullarına gitmiyor, istisnalar dışında kapılarına kadar gelen servislerle gidiyor. Büyükşehirlerden, ilçelerimize kadar okullarımıza kütüphane kazandırmak için çalışıyoruz. 29 bin kütüphane ve 2 bin 750 dijital kütüphane ile hizmet sağlıyoruz. Kara tahtalar yerini, etkileşimli tahtalara, 90 kişilik sınıflar 30 kişilik sınıflara yerini bırakıyor. 18 yılda yaptığımız yatırımlarla ülkemize yakışmayan utanç tablolarına son verdik. Türkiye eğitim altyapısını en hızlı geliştiren, en hızlı yenileyen ülkeler arasında yer alıyor.