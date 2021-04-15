AjansHaber.com.tr Gündem Başkan Erdoğan, Yunan Bakan Dendias'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Yunan Bakan Dendias'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara’ya geldi. 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Ortak basın toplantısı düzenlenecek

İki bakan daha sonra ortak görüşme gerçekleştirecek. Doğu Akdeniz, mülteci krizi, Kıbrıs ve Ege'deki sorunlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki tüm başlıklar masada olacak.

Görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yunan Bakan, Beştepe'de iftara da konuk olacak.  

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Seyahat kısıtlamasında 'özel araç' detayı
CHP'li başkanın oruçla imtihanı!
Sevinçleri kursaklarında kalacak!
İnkâr ettiği vakfın arazisini satışa çıkardı
İYİ Parti ve HDP'ye 'Ekşi Sözlük' kalkanı
FETÖ'nün 900 kişilik X listesi deşifre oldu!
İşte madde madde 'kısmi kapanma' kararları