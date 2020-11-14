Başkan Erdoğan: "Yeni bir seferberlik başlatıyoruz"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hamleleri süratle hayata geçireceğiz. Hukuk reformunu da hızlandırarak sürdürüyoruz. Milletimizden salgın önlemlerine hassasiyetle riayet etmelerini istiyoruz.

Salgınla baş edemeyen ülkeler içe kapanmaya başladı. Milletimiz TMM kurallarına riayet ederse sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz. Sigara içme yasağının bu çerçevede değerlendirilmesini istiyorum. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, sağlığını korumaktır. Kurallara uymazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz.

Biz önümüzdeki engelleri aştıkça, Türkiye'nin ufku genişledi, harekat kabiliyeti arttı. Daha önce terör örgütü ile mücadele eden ülkeden geniş bir coğrafyada harekatlar gerçekleştiren bir ülkeye dönüştük. Bugün dostlarına ve milletimize güven veren bir Türkiye var.

Değerli kardeşim Ahmet Kekeç bugün rahmeti rahmana kavuştu. Rabbim cenneti ile müşerref kılsın. Ailesi ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.