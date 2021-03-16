Başkan Erdoğan yatırıma dikkat çekti: En büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır

Erdoğan, "Hatırlanacağı üzere Ford Otosan 2 milyar liralık yatırım planını kamuoyu ile paylaşmıştı. Biz de bu yatırımı proje bazlı destek programına alarak kendilerine gereken her desteği verdik. Yatırımcılara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Ford Otosan halihazırda Türkiye'deki otomotiv üretim ve ihracatının yüzde 25'ini sağlıyor, 12 bin insana istihdam sunuyor. Yüzde 75'lik yerlilik oranına sahip." dedi. Başkan Erdoğan, "Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hatırlanacağı üzere Ford Otosan 2 milyar liralık yatırım planını kamuoyu ile paylaşmıştı. Biz de bu yatırımı proje bazlı destek programına alarak kendilerine gereken her desteği verdik. Yatırımcılara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Ford Otosan halihazırda Türkiye'deki otomotiv üretim ve ihracatının yüzde 25'ini sağlıyor, 12 bin insana istihdam sunuyor. Yüzde 75'lik yerlilik oranına sahip.

Başkan Erdoğan: (Ford Otosan'ın yatırımı)



🔹"Ford Otosan'ın yatırımı ile geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır."

🔹"Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız." pic.twitter.com/8RqT2MNFou — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 16, 2021

"15 BİNİN ÜZERİNE İNSAN ÇALIŞANI OLACAK"

Ford Otosan'ın proje sonrası üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. 130 bin adetlik bir batarya kapasitesi de ülkemize kazandırılacak. Yatırım ile bölgede ilave 3 bin kişilik bir istihdam oluşacak. Ford Otosan firmasının 15 binin üzerinde çalışanı olacak.

Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır. Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum.

Başkan Erdoğan:



"Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz." pic.twitter.com/8BitWrLner — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 16, 2021

2021'in salgınla mücadeleyi zafere taşıdığımız bir yıl olacağına inanıyorum.

Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıtın ihracını yaptık

Türkiye'nin Otomobili çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Buradan yerli veya yabancı bilim insanlarını araştırmalarını Türkiye'de devam etmeye, ülkemizin sunduğu fırsatlara devam ediyorum.

ALİ KOÇ'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuşma yapan Ali Koç, son dakika açıklaması yaparak 2 milyar avroluk yatırım yapacaklarını açıkladı.

Ali Koç, "Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı"da yaptığı konuşmada, 2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadar ki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Ali Koç, şunları kaydetti:

"Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz."