Başkan Erdoğan: "Ülkemiz için arihi bir dönüm noktası olacak"

Başkan Erdoğan, 2023 seçimlerinin kritik olduğunu belirtti, AK Parti'nin kendisini millete iyi anlatması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, CHP'deki hırsızlık, taciz, tecavüz olaylarını eleştirdi, Kılıçdaroğlu'nun olayların üstünü örtme çabasına değindi. Erdoğan, "CHP'nin başındaki zat tam 56 gündür taciz, ve tecavüz olaylarına sessiz. Neden konuşmuyor?" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Tabi ki kongrelerimizi çok daha farklı biçimde yapmayı hayal ediyorduk. Salgın şartlarından dolayı ekim ve Kasım aylarındaki bir kaç il dışında maalesef bu ziyaretlere imkan bulamadım.

AK Parti milletin kurduğu, bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir. AK Parti seçimden seçime millete giden bir parti olmadı. Yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletimizin hizmetine adayan bir partiyiz.

"BU ÜLKEDE TATLI SU SİYASETÇİLERİ VAR"

Bu ülkede tatlı su demokratları vardır. Bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Yüzleri seçimden seçime görülür. Partimiz kapatma dahil pek çok tehditle yüzleşirken de vesayetin cenderesinde mücadele ederken de hep bu anlayışla hareket etti.

Başlattığımız yatırımları, projeleri en küçük bir kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya demokratlık yapmadık. 81 vilayetimizin tamamında eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye her alanda yüzümüzü ağartan hizmetlere imza attık.

Sıkıntılı dönemi en az kayıpla tamamlamanın gayreti içinde olduk. Vatandaşlarımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için ne gerekiyorsa yaptık. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak çalışmalara yöneldik.

Başkan Erdoğan:



"Doğu Akdeniz'den Karabağ'a kadar önemli meselelerde görüşümüzü güçlü bir şekilde ortaya koyarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik." pic.twitter.com/QwkBd655J7 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 18, 2021

"TÜRKİYE, HAMLELERİYLE ASIRLIK DÜZENİ KÖKÜNDEN SARSIYOR"

Dışarıda da tarihi bir dönüşümün altyapısını oluşturuyoruz. Doğu Akdeniz'den Karabağ'a kadar kritik meselelerde ortaya koyduğumuz güçlü irade ile kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Türkiye yaptığı hamlelerle sömürü üzerine kurulu asırlık düzeni kökünden sarsıyor.

Başkan Erdoğan:



"Her ay birkaç tane köprünün, yolun, barajın, tesisin açılışını gerçekleştirerek hizmet siyasetimizi sürekli bir adım öteye taşıyoruz. Son nefesimize kadar milletimize eser bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz." pic.twitter.com/6S1hEPhQ7N — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 18, 2021

"TARİH KENDİ HÜKMÜNÜ VERİYOR"

Artık bölgemizde kapalı kapılar ardında yapılan planlar masumların kanı pahasına uygulanamıyor. Terör olayları körüklenemiyor. Bu düzeni bozan bir ülkenin hedef tahtasına oturtulmaması mümkün mü? Kim ne derse desin ne yaparsa yapsın tarih kendi hükmünü veriyor.

Başkan Erdoğan:



"Bize, demokrasi üzerinden eleştiri yöneltenler, kuyrukları sıkıştığında demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan çekinmiyorlar. Çünkü bunlar için demokrasi kendi amaçlarına hizmet ettiği sürece yücedir." pic.twitter.com/zHKMOdZJ4S — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 18, 2021

"SIKIŞINCA DEMOKRASİ ADINA EN UTANÇ VERİCİ PRATİKLERE İMZA ATMAKTAN GERİ KALMIYOR"

Bize demokrasi üzerinden eleştiri yöneltenler, sıkışınca demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan geri kalmıyorlar. Bizi insan hakları konusunda eleştirenler en küçük bir sıkıntıyla karşılaştıklarında dünyanın en faşist uygulamalarına yöneliyorlar. Terör örgütlerini başka yerde desteklerler, kendi topraklarında en ufak bir eyleme izin vermezler.

Başkan Erdoğan:



"CHP Genel Başkanı söze gelince demokrasiden adaletten söz ediyor ancak kendi partisi içindeki taciz ve tecavüz olaylarına 56 gündür ses çıkarmıyor. Bunlar böyle söze gelince ortadalar, kendi partilerinde olduğunda sesleri çıkmıyor." pic.twitter.com/cHB4bTZDyf — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 18, 2021

"ÜLKEMİZ İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılasını toplama vaktidir. Güçlü Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız. Önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir. 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır. Hala eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar, terörün, darbenin hakim olduğu kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler var güçleriyle savaşıyor.

"NEDEN 56 GÜNDÜR SESSİZ?"

CHP'nin başındaki zat partisindeki taciz iddialarına 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor.