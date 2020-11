Başkan Erdoğan: TSK'nın her unsuru, her askeri kazanılan zaferin ayrılmaz bir parçasıdır

TSK'nın her unsuru, her askeri kazanılan zaferin ayrılmaz bir parçasıdır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kim bayrağımıza ve ezanımıza göz dikerse bilsin ki komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 105. Alay Komutanlığı Sancak Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatı taşımaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir mutluluk yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her unsuru, her askeri kazanılan zaferin ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihleri boyunca her cephenin en önünde mücadele eden; dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır.

Sizler, bastığı dağları titreten ve geçtiği ovalara huzur iklimi getiren komandolar olarak düşmanın ve teröristin korkusu; milletimiz ve dostlarımızın güven kaynağısınız. Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor. Her kim milletimizin beraberliğine, geleceğine göz dikerse bilsin ki karşısında komandolarımızı bulacaktır.

Gazanız mübarek, yolunuz açık, atışlarınız isabetli, yüreğiniz ferah, zaferiniz bol, Allah yardımcınız olsun.

Bu vesileyle, bin yıldır bu toprakları vatanımız olarak muhafaza eden kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Halen sınır boylarımızla ve sınır ötesinde terörle mücadelede ve harekatlarımızda görevin başında olan kahramanlarımızı Rabbim muhafaza ve muzaffer eylesin.