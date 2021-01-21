Başkan Erdoğan: "Toparlayarak, birleştirerek ve bütünleştirerek ilerleyeceğiz"

Başkan Erdoğan, 'Teşkilatlarımızda görev almış ve istikametini unutmamış istisnasız herkesin yeniden partimiz çatısı altında bir araya gelmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. Toparlayarak, birleştirerek ve bütünleştirerek işe başlamalıyız.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından canlı yayın ve öne çıkanlar;

Başkan Erdoğan:



"Dağıtarak, kırarak değil toparlayarak, birleştirerek işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız." pic.twitter.com/n4g9YD6jfh — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 21, 2021

"İSTİKAMETİNİ UNUTMAMIŞ TÜM ARKADAŞLARIMIZIN GÖNLÜNÜ KAZANARAK BİRLEŞECEK, BÜTÜNLEŞECEĞİZ"

"Salgının seyrini aşağı yönlü sürdürmesi bize önemli imkanlar verecek gibi görünüyor. Teşkilatlarımızda görev almış ve istikametini unutmamış istisnasız herkesin yeniden partimiz çatısı altında bir araya gelmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. Toparlayarak, birleştirerek ve bütünleştirerek işe başlamalıyız.

Önce kendi içimizdeki arkadaşlarımızın gönlünü kazanmazsak milletimizin gönlüne hiç giremeyiz.

Başkan Erdoğan:



"2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah zaferle çıkacağız. Günün 24 saati ve haftanın her günü milletimizin içinde olacağız. Ülkemizin bugüne kadarki kazanımlarını koruma yanında bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak boynumuzun borcudur." pic.twitter.com/GYcGLJBiRM — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 21, 2021

2023 seçimlerine güçlü bir teşkilat ve vizyonla hazırlanmayı planlıyoruz. Cumhur İttifakı ile birlikte hem Cumhurbaşkanlığı hem de mecliste zaferle çıkacağız. Bizim hizmet siyasetimiz seçimden seçime değil, yılın her günü çalışmayı gerektirir.

O nedenle altını bir kez daha çiziyorum. Önce kendi kadrolarımızın gönlünü kazanacak, sonra milletimizin gönlüne girerek, hizmet siyasetimizle çok çalışmaya devam edeceğiz.

CHP HALA 3 MAYMUNU OYNUYOR

Taciz ve tecavüz skanadllarının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP hala 3 maymunu oynuyor. Kendilerine oy vermeyen öğretmeni öğretmen, çiftçiyi çiftçi saymıyorlar. Bu işi ülkemizin güzide bir sanatçısının TV programına çıkanları linç ettirmeye kadar vardırdılar.

Başkan Erdoğan: (CHP'li Altay'ın uzman çavuşlara "AK Parti militanı"söylemi)



"Bu partinin yöneticilerinden biri ordumuza dil uzatmaya kalktı. Neymiş, bunların hepsi AK Parti militanı olmuş. Bu milletin hakimine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız" pic.twitter.com/9V5wBBGyoE — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 21, 2021

SİZ KİMİN MİLİTANISINIZ?

Bu ülkenin askerine, uzman çavuşuna militan diyecek kadar ileri gittiler. Bunlara en güzel cevabı emekli bir astsubayımızın şu sözleri veriyor; Ben Başçavuşum, Uzman Çavuşum. Ben binlerce şehidin kanını alan bayrağıma uzanan ellerin karşısında militanım. Ezana dokunan dillerin karşısında militanım. Çok şükü ülkemin ve milletin militanıyım. Peki siz kimin neyin militanısınız?

Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüyenler, siz kimin ve neyin militanısınız?

Milletimiz bunların hesabını vakti saati geldiğinde size sorar. Bize düşen o gün gelene kadar tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlaksızlık vakalarının siyasi faturasını CHP'nin önüne koymaya devam etmek.

Merhum Karakoç gibi ifade edecek olursak, "Beden ölür çürür cana bakın siz. Kim kiminle yürür ona bakın siz."

Yolumuz haktan ve hakikatten yana bakarak hizmet ve eser üretmeyi sürdüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaasını tamamlayana kadar durmayacağız.

PANDEMİYE RAĞMEN EKONOMİDE ATILIM

Bu kriz dönemini, iş adamlarımız, ihracatçılarımız bu kriz dönemini adeta fırsata çevirdi. Hibeden desteğe kadar pek çok uygulama ile milletimizin yanında yer aldığımızı gösterdik. İnşaAllah 2021 yılında çok daha büyük bir atılım gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Yaşadığımız büyüklü küçüklü badireler ülkemizi her türlü krize dayanıklı hale getirdi. Temel hizmetten savunma sanayiine kadar her alanda hedeflerimizi hayata geçirecek seviyeye geldiğimize inanıyorum.

ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ

Son bir gayretle Türkiye'yi oyun dışına itmek isteyenler ellerindeki tüm kozları sahaya sürdü. 2023 seçimleri diğer birçok faktörün yanısıra bu tarihi sürecin başarısı bakımından da önemlidir. İnşaAllah hep birlikte bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız.