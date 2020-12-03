Başkan Erdoğan: Tecavüze sessiz kalan kadın haklarından bahsedemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, buradaki konuşmasında ailenin önemine dikkat çekti, kadının haklarının korunması için mücadele verdiklerini söyledi. Erdoğan, CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına sert tepki gösterdi, CHP yönetiminin sessizliğini eleştirdi. Erdoğan, 'Tüm kadınlarımıza sesleniyorum' diyerek çağrıda bulunurken, Kılıçdaroğlu'nun tank-palet fabrikası ile ilgili iddialarına da yanıt verdi. Erdoğan, "Boşa konuşma buradan sana ekmek çıkmaz" dedi.

Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında kadının toplumdaki ve ailedeki önemine vurgular yaptı, 'Ataerkil veya anaerkil değil, aileerkil bir toplumuz" dedi.

Erdoğan, CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına da değindi, "CHP'de daha önce de benzer örneklerine rastlanan, artık kendi taraftarlarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Sakarya'daki tank ve palet fabrikası ile ilgili iddialarına değindi, "Ben bunlar kadar yalanı rahat konuşan bir siyasetçi tanımadım. Sabah yalan akşam yalan. Sakarya'daki tank palet fabrikası ile ilgili belgeleri ortaya koymamıza rağmen hala onu konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz. Boşa uğraşma." diye konuştu.

"KADIN ÜYE SAYIMIZ 5 MİLYON 200 BİNİ BULMUŞTUR"

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu önemli ifadeleri kullandı:

Kadınlarımızın üye sayısı 5 milyon 200 bini bulmuştur. Bu sayı diğer siyasi partilerin üye sayılarının bile üzerindedir. Kadınlarımızın hayatın her alanında istedikleri seviyeye gelebilmeleri için çok büyük gayretler gösterdik.

Bu çerçevede attığımız adımları saymaya kalksak saatler yetmez. Kadını önce eğitim ve iş hayatı olmak üzere birey olarak, onunla birlikte anne ve eş olarak desteklemeye devam ediyoruz.

Kadına şiddeti engelleme konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bizim için insan eşrefi mahlukattır. Kadın da insanın yarısıdır. Hz.Adem ve Hz.Havva'dan bu yana bu değişmemiştir, değişmeyecektir.

"BİZİM MİLLETİMİZ AİLEERKİLDİR"

Geçmişte veya bugün dünyanın herhangi bir yerinde bu ilahi nizama aykırı davranılmış olması bizi bu doğrunun yanında durmaktan alıkoymaz.

Bugün kadın hakları borazanlığı yapanların kadını insan saymadıkları geçmişlerini unutmadık. Bizim milletimiz ataerkil veya anaerkil değil, aileerkildir.

Aile kavramı bizde bu kadar hassas ve önemlidir. Bu anlayış ile aileye yönelik her saldırı ve tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz.

Zulüm kime yapılırsa, şiddet kime yönelirse yönelsin, cinayetin faili ve maktulü kim olursa olsun mücadele edilmesi gereken bir kötülüktür. Kadının kimsenin malı sayılması layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez. Kadınlarımızın varlığını korumak devletimizin görevidir.

Tacizi uğrayan kadını nasıl koruyorsak, inancı için ayrımcılığa uğrayan kızlarımızı korumak da bizim görevimizdir.

Aynı şekilde toplumun temel direği olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi de bizim için önemli bir sorumluluktur. Türkiye'yi diğer alanlar ile birlikte ailenin güçlendirilmesi konusunda hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız.

Çevre derler Türkiye'de çevrenin korunması için ne yapıldıysa bizim dönemimizde yapılmıştır. Kadın derler, siyaset ve iş dünyasında kadınları bugünlere getiren adımları biz attık, bunların geçmişlerinde bu yok.

Genç derler, gençlerimize güvenli bir ülke bırakmak için biz çalıştık. Şehit yakınları ve gazilerimize bizim kadar sahip çıkan bir başka yönetim daha olmamıştır.

Devletin engellisinden, şehit yakınları ve gaziler ile ilgili desteklerin bereket olarak döndüğüne biz devlet olarak inanıyoruz.

CHP'DEKİ TACİZ SKANDALINA ÇOK SERT TEPKİ

Özellikle CHP, bu bakımdan tam bir facia örneğidir. CHP'de daha önce de benzer örneklerine rastlanan, artık kendi taraftarlarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Belediye başkanlarının, yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi? Tüm tacizleri görmezden gelerek arkalarını dönen bunlar değil mi? Metroda kadını taciz eden kişiyle ilgili önce taciz var kampanyası başlatıp ardından kendi adamları çıkınca her şeyi silen bunlar değil mi? Bir tecavüz örneğini, faili en ağır cezayı almış olmasına rağmen yıllarca ısıtıp ısıtıp gündeme getirenler bu uzun listenin önünü niye örtmeye çalışır acaba? İçerindeki rezilliklere bakmadan, önlerine gelene çamur atmayı, yalan ve iftira ile itibar suikastı yapmayı Atatürkçülük kılıfı ile örtmeye kalkanların maskelerini düşürmekte kararlıyız. Senin tecavüzcün kötü, benimki iyi. Senin ahlaksızın kötü, benimki iyi yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur. Kadına ve çocuğa yönelik tacizi örtmekle başlayan zihniyet işi askere, öğretmene, işçiye, esnafa velhasıl toplumun her kesimine hakareti siyaset tarzı haline getirmeye kadar varmıştır.

Başkan Erdoğan:



🔹"Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek."



🔹"Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz." pic.twitter.com/fa2z1cPNtt — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 3, 2020

"BU AHLAKSIZ TERBİYESİZ ADAM CENAZE NAMAZINDA BİLE SIRITIYOR"

Bay Kemal senin vekilin benim askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz bir cümle çıkmayacak. Bu millet seni affetmez. Biz Mehmetçiğimizi size yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bunların cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman milletin şanına yakışır asker olmadılar. Bunların vekilleri teröristlerin cenazelerine omuz vererek ortaya çıktılar. Bu ahlaksız, terbiyesiz adam cenaze namazında bile biri ile konuşurken sırıtıyor. Bu milletin kutsalına karşı siz ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. İlk seçimlerde bunlar çok büyük dersi alacaklar.

Başkan Erdoğan:



🔹"Tank Paleti Fabrikası'yla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan ekmek çıkmaz, boşuna konuşma." pic.twitter.com/w0WH803H3h — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 3, 2020

"BEN BUNLAR GİBİ YALANI RAHAT KONUŞAN SİYASETÇİ TANIMADIM"

Ben bunlar kadar yalanı rahat konuşan bir siyasetçi tanımadım. Sabah yalan akşam yalan. Sakarya'daki tank palet fabrikası ile ilgili belgeleri ortaya koymamıza rağmen hala onu konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz. Boşa uğraşma. Burada tamamıyla zarar eden bir fabrika varken şimdi buraya BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın kalkıp da burada yaptığı yatırım ve cepten herhangi bir şey çıkmadı. Buranın restore edilmesi ile yenilenme sürecinde bu fabrika kendimize ait, tanklarımızın bakım onarımından tutun yeni adımlarda da yatırım olarak ortaya çıkmıştır.

Başkan Erdoğan:



🔹"CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz." pic.twitter.com/T1ijuI7Jsi — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 3, 2020

"TÜM KADINLARA SESLENİYORUM, TACİZ FURYASINA SESSİZ KALANLARA UNUTAMAYACAKLARI BİR DERS VERİN"

Ülkesini sürekli yabancılara şikayet eden bir zihniyetten başka ne beklenebilir. Kendisini bir sebepten dolayı ağzından çıkanlardan ötürü mazur göreceğiz ama sahip olduğu sıfat ne yazık ki buna mani oluyor. Buradan Türkiye'deki tüm kadınlara sesleniyorum. Partisindeki taciz ve tecavüz furyası karşısında sessiz kalan, önüne gelene hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin. Bu öyle bir ders olsun ki, bir daha kimseye yan gözle bakmaya cesaret edemesinler.

Başkan Erdoğan:



🔹"İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz." pic.twitter.com/n2tMpW1Zxe — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 3, 2020

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

Aile kurumumuzu güçlendirmek için yapacağımız çalışmalarda başka yere değil, kendi medeniyet ve tarih değerlerimize bakacağız. İnancımızla ve kültürümüzle ilgisi olmayan bir takım yanlış uygulama ve adetleri, aileyi yıkmak için kullananların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz. Anne olarak, eş olarak, evlat olarak tüm haklarını da koruyacak, aile içindeki konumunu güçlendirerek devam ettireceğiz. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bu çerçevede yaşanan tartışmaların kimi yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yanlışları düzeltirken kimi yanlışlara yol açacak savrulmalara izin vermeyeceğiz. Uygulamaları doğru, adil bir istikamette yürümesini temin edeceğiz.

"SİVEREK'TE SEÇİMLERİ AYŞE ÇAKMAK KARDEŞİMİZ KAZANDI"

Siverek'teki seçimlerin sonuçları az önce geldi. Ayşe Çakmak hanımefendi kendisi 2 üniversite bitirdi. 3'üncü üniversiteyi bitirmeye çalışıyor. 3'üncü turda 24 oyla Ayşe Çakmak kardeşimiz kazandı. Kendisinin de burada olmasını isterdim. Kendisini tebrik ediyorum.